דרמה פוליטית-תורנית חסרת תקדים מטלטלת את הרחוב החרדי-ספרדי, ימים ספורים בלבד לפני פתיחת הקלפיות: אמש (מוצאי שבת) התחוללה דרמה כאשר חברי מועצת חכמי התורה עלו רובם ככולם כאחד למעונו של ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי משה צדקה, בניסיון כמעט אחרון למנוע שבר פוליטי ופרסום מכתב דעתו נגד הצבעה לתנועת ש"ס.

המפגש הלילי הדרמטי נערך בבית ראש הישיבה, אליו הגיעו חברי המועצת: הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי משה מאיה, הגאון רבי אברהם סאלים והגאון רבי יהודה כהן.

סלע המחלוקת: חוק הגיוס והיעדים

הכינוס החריג הגיע לאחר שבשבוע האחרון שקל הגר"מ צדקה ברצינות לצרף את חתימתו למכתב נוקב הקורא שלא להצביע לתנועת ש"ס.

ברקע הדברים: ביקורת נוקבת ומתמשכת שיש לראש הישיבה על אופן התנהלותה של ש"ס סביב סוגיית חוק הגיוס שעלה על שולחן הדיונים בשנתיים האחרונות.

במהלך הדיונים הסגורים בביתו של הגר"מ צדקה נטען כי תנועת ש"ס נתנה את ידה - באופן ישיר או עקיף - למתווים הכלולים יעדי גיוס גבוהים. לפי הטענות, יעדים אלו יחייבו בפועל גיוס של צעירים חרדים שאינם יושבים ולומדים במסגרת ישיבתית מבוקר עד ערב.

מועצת החכמים במעון ראש הישיבה: "חברי הכנסת כפופים לנו"

למול החשש הממשי מפני פגיעה קשה במעמדה של התנועה בישורת האחרונה של מערכת הבחירות, הגיעו חברי מועצת חכמי התורה לביתו של ראש הישיבה כדי להפיג את החששות.

במהלך השיחה הממושכת והסוערת, הבהירו חברי 'המועצת' לגר"מ צדקה כי חברי הכנסת של ש"ס סרים למרותם באופן מוחלט בכל הקשור לסוגיית הדיחויים והגיוס. חהברי ה'מועצת' הדגישו כי מעולם לא הייתה ולא תהיה שום הסכמה מצד המפלגה לגיוסם של תלמידי ישיבות - כולל צעירים שאינם לומדים יום שלם.

אלא שבעוד הלילה חלף, התגלעו פערים עמוקים בין הגרסאות שיצאו מבית מדרשה של המפלגה לבין הדיווחים שהגיעו מתוך מעונו של ראש הישיבה:

גורמים בש"ס טענו כבר במהלך הלילה כי הדרמה מאחורינו. לדבריהם, ההחלטה התקבלה, והגר"מ צדקה הורה כי מי שמשתתף בבחירות ומצביע - הרי שעליו להצביע לש"ס. בש"ס ציינו כי ראש הישיבה עצמו אכן אינו משתתף בבחירות, כפי שנהג אביו, מרן ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל, אך תומך בהצבעה לתנועה עבור כלל הציבור.

מנגד, במעונו של הגר"מ צדקה ממהרים לצנן את ההתלהבות ומכחישים את ההודעות של ש"ס בתוקף. בסביבת ראש הישיבה מבהירים כי טרם התקבלה כל החלטה, וכי הגר"מ צדקה בשום אופן לא הורה להצביע ש"ס - בטח שלא לפני שיקבל ערבויות וברורות לכך שש"ס לא תתמוך בשום צורה בגיוס צעירים חרדים ביום שאחרי הבחירות.

הערכה בישיבת 'פורת יוסף' כי במהלך היממה הקרובה, הראש הישיבה הגר"מ צדקה יקבל את ההחלטה הסופית שתפורסם באופן רשמי וזה לאחר שהתמונה בנוגע לעמדת ש"ס בסוגיית הגיוס תתבהר.