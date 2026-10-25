מבזקים נוספים
טראמפ: יש בידי שתי הערכות מודיעין שונות על איראן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר כי יש בידיו שתי הערכות מודיעין שונות מאוד לגבי איראן.קובי אטינגר
טראמפ: היום לא תהיה תקיפה באיראן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי היום לא תתבצע תקיפה באיראן.קובי אטינגר
8 הרוגים ב-6 תקיפות ישראליות ברצועת עזה מאז הבוקר
כטב"מ ישראלי תקף בשעות האחרונות נקודת ביטחון של שוטרי חמאס באזור האוניברסיטה האסלאמית בעזה - אותה נקודה שהותקפה כבר הבוקר. בתקיפה השנייה נהרגו 3 פלסטינים: סאמי בארוד, אשרף דחלאן ושאדי אבו עטאיא. בנוסף, נהרג מחמד ברבח' בתקיפת כטב"מ באזור שיח' נאצר בח'אן יונס. סך הכל 8 הרוגים ב-6 תקיפות ברצועה מאז שעות הבוקר.קובי אטינגר
נער בן 16 נפצע בינוני בתאונת קורקינט חשמלי סמוך לטייבה
נער בן 16 נפצע הערב (19:06) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי סמוך לטייבה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
צה"ל: נמסקו 220 אלף דונם זיתים ביהודה ושומרון
דובר צה"ל מסר כי עד כה נמסקו כ-220 אלף דונמים ביהודה ושומרון, בוצעו כ-100 נקודות מסיק מתואם באבטחת כוחות הביטחון, והתוצרת מוערכת בכ-22,500 טון זיתים שמהם הופקו כ-5,500 ליטר שמן זית. לפי הדובר, מוקדי החיכוך שצוברים תאוצה בתקשורת עומדים על אחוזים בודדים משטחי המסיק, והרוב המוחלט של מוקדי המסיק המתואם נערכים כסדרם וללא אירועים חריגים.קובי אטינגר
מאחורי הקלעים - מתכוננים למשפט הנוח'בות: זו התובעת שתדרוש אולי עונש מוות
התובעת הצבאית לשעבר תעמוד בראש המערך המשפטי, לקראת משפט היסטורי שיזכיר את משפט אייכמן | יותר מ-400 מחבלים צפויים לדין בבית משפט מיוחד בירושלים | עונש מוות - בהחלט על הפרק (חדשות)כיכר השבת
נהג המשאית מהתאונה הקטלנית בכביש 465 נעצר ושוחרר בתנאים
נהג המשאית שהיה מעורב בתאונה הקטלנית אמש בכביש 465 סמוך לכפר עבוד נעצר בחשד לגרימת מוות ברשלנות. בתאונה, שהתרחשה בין משאית לשני כלי רכב פרטיים, נהרג אחד הנהגים ונפצעו נוסעים נוספים. החשוד, תושב קלנסווה בשנות ה-20, נחקר על ידי בוחני תאונות דרכים של מחוז שומרון ויהודה ושוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.קובי רוזן
העימות בעיריית בני ברק מסלים: ועד העובדים מתכונן לשביתה - כך מגיבים בעירייה
לקראת שביתת המתוכננת למחר בגני הילדים בבני ברק, יו״ר ועד העובדים נחמיה שקדי שלח הודעה קולית לעשרות גננות וקרא להן לעמוד יחד מול הנהלת העיר • בעירייה דוחים את טענות הוועד, טוענים כי גננות מחליפות משובצות בעת הצורך ומאיימים: ״אנו קוראים לוועד להימנע מצעדים חד־צדדיים ולפתוח את הגנים כסדרם״ (חרדים)קובי ישראל