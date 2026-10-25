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לצד הנציג החרדי

הנתונים המדאיגים שחשף בן-גביר על המגזר החרדי - והמטה המיוחד שהקים בתגובה

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, יצא היום בהצהרה מיוחדת לתקשורת החרדית, לצדו של המועמד החרדי יוסי גולדברגר, מספר 9 ברשימת עוצמה יהודית | בהצהרה הציג נתונים מסקרי עומק שנערכו במגזר החרדי, והביע דאגה מהיקף המצביעים המתכוונים להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה או להישאר בבית ביום הבחירות | במקביל, הוקם במפלגה מטה מיוחד לטיפול בסוגיה (חדשות) 

כה
כיכר השבת
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(צילום: עוצמה יהודית)

יו"ר עוצמה יהודית, השר , בהצהרה מיוחדת היום (ראשון) לתקשורת החרדית, שבה התייחס לתופעה שהוא מגדיר כמדאיגה במיוחד לקראת הבחירות הקרובות.

בהצהרה, שנמסרה לצדו של המועמד החרדי יוסי גולדברגר, מספר 9 ברשימת עוצמה יהודית, הציג בן גביר נתונים מסקרי עומק שנערכו במגזר החרדי, שלפיהם מצביעים בהיקף של בין מנדט וחצי לשני מנדטים מתכוונים להצביע למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה. לצד זאת, עוד עשרות אלפי אינם מתכוונים להצביע כלל.

"אחיי החרדים, שבוע טוב. בסקרי עומק שנעשו בתוך המגזר החרדי אנחנו רואים תופעה מדאיגה", אמר בן גביר. "יש בין מנדט וחצי לשני מנדטים של אנשים חרדים שמתכוונים להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. יש עוד כמה עשרות אלפי חרדים שבכלל לא מתכוונים להצביע".

בהמשך ההצהרה התייחס בן גביר למשמעות הפוליטית של הנתונים וקרא: "לכן אני קורא לכם: אל תיתנו מתנה לגלי בהרב-מיארה!"

בן גביר פנה גם למצביעים המאוכזבים מהמפלגות החרדיות ואמר" :אם מאוכזבים מהמפלגות החרדיות, תצביעו עוצמה יהודית. ב' ועוד ב' ועוד ב', כדי להדיח את גלי בהרב-מיארה, לא כדי לתת לה מתנה".

במקביל להצהרה, בעוצמה יהודית הוקם מטה מיוחד המתמקד בסוגיית הקולות האבודים במגזר החרדי. השר בן גביר מינה את המועמד החרדי יוסי גולדברגר, מספר 9 ברשימת המפלגה, לעמוד בראש המטה.

בהודעה הודגש כי על פי מטרת המטה היא להגיע למצביעים פוטנציאליים השוקלים להצביע למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה או להימנע מהצבעה ביום הבחירות. בן גביר מדגיש כי אין כוונתו "לשתות" קולות למפלגות החרדיות, אלא פונה למצביעים למפלגות קטנות או שאינם מצביעים כלל.

במסגרת פעילות המטה נערכו חוגי בית ופגישות אישיות עם מצביעים, כחלק מהפעילות שמקיימת המפלגה לקראת הבחירות.

"בעוצמה יהודית מבהירים כי אין בכוונתם לפנות למי שנשמע להוראת רבותיו ומצביע למפלגות החרדיות, אלא אך ורק למצביעים המאוכזבים מהמפלגות החרדיות, ששוקלים להצביע למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה או להישאר בבית ביום הבחירות."
חרדיםאיתמר בן גבירעוצמה יהודית

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