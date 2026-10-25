הסב דרש לראות את נכדתו בת ה-4 שמעולם לא פגש - ואז נחשף המכתב

סכסוך משפחתי שנמשך שנים הגיע לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, לאחר שסב בשנות ה-50 לחייו ביקש לחייב את בתו לאפשר לו לפגוש את נכדתו בת הארבע, שאותה מעולם לא ראה. אלא שבמהלך המשפט נחשפו היחסים הקשים בין השניים, ובית המשפט קבע כי כפיית הקשר עלולה לפגוע בטובת הילדה.

הסב ובתו נמצאים בנתק מוחלט במשך כשמונה שנים. לפי גרסת הבת, היחסים ביניהם היו סבירים עד שנת 2016, אז גילתה חובות ותיקי הוצאה לפועל שנפתחו על שמה, לטענתה בעקבות שימוש שעשה אביה בפרטיה האישיים.

בעקבות העימות ביניהם, כך תיארה, שלח לה אביה הודעות קשות שכללו איומים וכינויים מבזים. באחד המכתבים אף כתב כי ביום חתונתה יישב עליה שבעה.

במהלך הדיון אישר הסב כי כתב את המכתב, והסביר כי כך הרגיש באותה תקופה.

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מעולם לא פגש את נכדתו

בשנת 2022 נולדה נכדתו של האיש, אולם הנתק בינו לבין בתו נמשך, והוא לא זכה לפגוש את הילדה.

בהמשך פנה לבית המשפט וביקש לקבוע זמני שהות עמה, בניגוד לרצון האם.

במסגרת ההליך הוגש תסקיר של עובדת סוציאלית לסדרי דין, שבחנה את מצבו של הסב ואת מערכת היחסים המשפחתית.

מהתסקיר עלה כי גם במהלך הפגישות עם גורמי המקצוע המשיך הסב להטיח האשמות בבתו, מבלי להכיר באחריות כלשהי מצדו לנתק שנוצר.

העובדת הסוציאלית התרשמה כי כל עוד לא ישוקם הקשר בין הסב לבתו, לא יהיה נכון ליצור קשר בינו לבין נכדתו.

בעדותה בבית המשפט התייחסה גם למכתב ששלח הסב לבתו ביום חתונתה, ותיארה אותו כמכתב קשה במיוחד.

השופטת: טובת הילדה קודמת לרצון הסב

השופטת הבהירה כי החוק מאפשר לסבים לפנות לבית המשפט בבקשה להסדרת קשר עם נכדיהם, אך עצם הקרבה המשפחתית אינה מחייבת קביעת מפגשים.

השיקול המרכזי, הדגישה, הוא טובת הילד ולא רצונו של הסב.

במקרה הנוכחי מדובר בילדה בת ארבע שמעולם לא פגשה את סבה, כאשר בינו לבין אמה קיים סכסוך ממושך וחריף.

בית המשפט קבע כי כפיית מפגשים בנסיבות אלה עלולה להכניס את הילדה למאבק המשפחתי ולפגוע בביטחונה הרגשי.

במהלך עדותו המשיך הסב להתמקד בטענותיו נגד בתו וגרושתו. כאשר נשאל אם הוא מוכן לקחת אחריות על חלקו בנתק, השיב כי אין לו על מה לקחת אחריות.