פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט העליון ערעור על עונש של שנת מאסר בפועל שהוטל על אב שהורשע בהתעללות חמורה בבנו התינוק. על פי הכרעת הדין, האב נהג לחנוק את התינוק עד לאובדן הכרה כשיטה להרדמתו, החל מהיותו בן חודש בלבד.
הפרקליטות, באמצעות עו"ד יצחק פרדמן מהמחלקה הפלילית, טוענת כי העונש שנגזר אינו הולם את חומרת המעשים. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע מתחם ענישה של שנתיים עד ארבע שנות מאסר, אך החליט לחרוג ממנו משיקולי שיקום וחלוף הזמן, וגזר 12 חודשי מאסר בפועל - זאת למרות שהפרקליטות ביקשה חמש שנות מאסר.
על פי הכרעת הדין, במשך מספר חודשים נהג האב לתקוף את בנו התינוק באמצעות צביטות, נשיכות וטלטולים. כאשר התינוק בכה בשעות הערב, נהג האב להניח שתי אצבעות על צווארו עד שאיבד את הכרתו למספר שניות והפסיק לבכות. בית המשפט קבע כי מדובר בשיטה שננקטה באופן חוזר ונשנה.
בערעור נטען כי בית המשפט שגה הן בקביעת מתחם הענישה והן בהחלטתו לחרוג ממנו. הפרקליטות מדגישה כי מדובר במעשי התעללות בעלי חומרה יתרה, שבוצעו באופן חוזר ונשנה כלפי תינוק חסר ישע, תוך סיכון ממשי לחייו. לטענתה, האב בחר פעם אחר פעם להפסיק את בכיו של התינוק באמצעות חניקתו עד לאובדן הכרה.
עוד נטען בערעור כי לא הייתה הצדקה לחריגה ממתחם הענישה מטעמי שיקום. האב כפר במעשים לאורך ההליך המשפטי, וחלק מהגורמים שטיפלו בו כלל לא היו מודעים לחומרתם. בנוסף, לא הוגש בעניינו תסקיר של שירות המבחן, ובית המשפט עצמו הצביע על ספקות בנוגע למידת הפנמתו את חומרת המעשים ואת אחריותו להם.
הפרקליטות מדגישה בערעור כי מעשי האב העמידו את התינוק בסכנת חיים ממשית, אשר "אך בנס לא התממש". עוד נטען כי עונש של שנת מאסר בגין מעשי התעללות כה חמורים וחוזרים ונשנים "מהווה זילות של ממש לעבירות של התעללות ותקיפת קטין בידי אחראי", ואינו מעניק את ההגנה הנדרשת לקטינים חסרי ישע.
בנסיבות אלה מבקשת הפרקליטות מבית המשפט העליון לקבל את הערעור ולהחמיר בעונשו של האב במידה ניכרת. בבית המשפט המחוזי בירושלים התיק נוהל באמצעות עו"ד נתי בן חמו והדר רובינשטיין מפרקליטות מחוז ירושלים.
פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרי התעללות בפעוטות שנחשפו לאחרונה. לפני כשבועיים נעצרו שלוש חשודות בחשד להתעללות במעון פעוטות בעיר אריאל, זאת בעקבות ניתוח חומרי תיעוד ממצלמות האבטחה. בתחילת החודש נגזרו עשר שנות מאסר על סייעת מגן ילדים בהוד השרון שהתעללה בשמונה פעוטות במשך שלושה חודשים.