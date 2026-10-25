פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט העליון ערעור על עונש של שנת מאסר בפועל שהוטל על אב שהורשע בהתעללות חמורה בבנו התינוק. על פי הכרעת הדין, האב נהג לחנוק את התינוק עד לאובדן הכרה כשיטה להרדמתו, החל מהיותו בן חודש בלבד.

הפרקליטות, באמצעות עו"ד יצחק פרדמן מהמחלקה הפלילית, טוענת כי העונש שנגזר אינו הולם את חומרת המעשים. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע מתחם ענישה של שנתיים עד ארבע שנות מאסר, אך החליט לחרוג ממנו משיקולי שיקום וחלוף הזמן, וגזר 12 חודשי מאסר בפועל - זאת למרות שהפרקליטות ביקשה חמש שנות מאסר.

על פי הכרעת הדין, במשך מספר חודשים נהג האב לתקוף את בנו התינוק באמצעות צביטות, נשיכות וטלטולים. כאשר התינוק בכה בשעות הערב, נהג האב להניח שתי אצבעות על צווארו עד שאיבד את הכרתו למספר שניות והפסיק לבכות. בית המשפט קבע כי מדובר בשיטה שננקטה באופן חוזר ונשנה.

בערעור נטען כי בית המשפט שגה הן בקביעת מתחם הענישה והן בהחלטתו לחרוג ממנו. הפרקליטות מדגישה כי מדובר במעשי התעללות בעלי חומרה יתרה, שבוצעו באופן חוזר ונשנה כלפי תינוק חסר ישע, תוך סיכון ממשי לחייו. לטענתה, האב בחר פעם אחר פעם להפסיק את בכיו של התינוק באמצעות חניקתו עד לאובדן הכרה.

עוד נטען בערעור כי לא הייתה הצדקה לחריגה ממתחם הענישה מטעמי שיקום. האב כפר במעשים לאורך ההליך המשפטי, וחלק מהגורמים שטיפלו בו כלל לא היו מודעים לחומרתם. בנוסף, לא הוגש בעניינו תסקיר של שירות המבחן, ובית המשפט עצמו הצביע על ספקות בנוגע למידת הפנמתו את חומרת המעשים ואת אחריותו להם.