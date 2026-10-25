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אסון כפול

המוות בעיניים: רכבת פגעה במנוף ענק שהתרסק לתוך לכביש

תיעוד מצמרר מסאו פאולו מציג את רגעי האימה: מנוף שנטה על צדו נפל ישר על מסילת הרכבת העילית. רכבת שחלפה במקום ריסקה אותו והפילה חלקי מתכת ענקיים אל השדרה הסואנת (חדשות בעולם) 

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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מנוף גדול קרס בשבת על מסילת הרכבת העילית בסאו פאולו שבברזיל, ורכבת שחלפה במקום פגעה בו והפילה חלקים ממנו אל הכביש שמתחת. נהג המנוף נפצע ופונה לקבלת טיפול, אך נוסעי הרכבת לא נפגעו.

התאונה התרחשה סמוך לתחנת קמילו חדאד, באזור המזרחי של העיר, לאורך שדרת פרופסור לואיז אינאסיו אנאיה מלו. על פי הדיווחים בתקשורת הברזילאית, המנוף שהוצב בשטח סמוך למסילה נטה ונפל על תשתית הרכבת העילית. זמן קצר לאחר מכן הגיעה רכבת בקו 15 ופגעה במנוף, שהתרסק אל השדרה הסואנת.

תיעודים מהזירה מציגים את רגעי ההתנגשות ואת חלקי המנוף שנפלו לכביש, סמוך לכלי רכב. כתוצאה מהתאונה נגרמו נזקים לרכבת ולכלי רכב באזור, וכן נפגעו תשתיות חשמל ועץ סמוך.

המוות בעיניים: רכבת פגעה במנוף ענק שהתרסק לתוך לכביש
המוות בעיניים: רכבת פגעה במנוף ענק שהתרסק לתוך לכביש (צילום: רשתות חברתיות)

מפעיל המנוף נפצע ופונה לקבלת טיפול על ידי החברה האחראית לציוד. נוסעי הרכבת הורדו ממנה בשלום, ולא דווח על נפגעים בקרבם.

בעקבות התאונה הופסקה תנועת הרכבות בחלק מקו 15, בין תחנות וילה פרודנטה וסאו לוקאס. במקום הופעלו אוטובוסים להסעת הנוסעים, וצוותי הרכבת וכוחות החירום הגיעו לזירה כדי לטפל בנזקים ולפעול לחידוש השירות.

המוות בעיניים: רכבת פגעה במנוף ענק שהתרסק לתוך לכביש
המוות בעיניים: רכבת פגעה במנוף ענק שהתרסק לתוך לכביש (צילום: רשתות חברתיות)

הרשויות פתחו בבדיקת נסיבות התאונה, ובין היתר נבדק כיצד נפל המנוף על מסילת הרכבת ומה הוביל להתנגשות.
רכבתברזילמנוףסאו פאולו
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