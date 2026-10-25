פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע נגד קטין בן 17, תושב אופקים, שנאשם בהשלכת רימון הלם לעבר חצר בית שבו התקיימה חגיגת יום הולדת מרובת משתתפים. כתב האישום הוגש באמצעות עורך הדין אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום.

על פי כתב האישום, האירוע התרחש לפני כשבוע בשעות הלילה, כאשר הנאשם יצא מביתו כשהוא מצויד מבעוד מועד ברימון הלם. באותן שעות התכנסו בחצר הבית כ-20 בני אדם שחגגו את יום הולדתה של בעלת הבית, בעוד שני ילדיה הקטנים, בני 6 ו-9, ישנו בבית פנימה.

הנאשם הגיע לסביבת הבית כשהוא לבוש בבגדים שחורים ופניו מכוסות היטב כך שרק עיניו נותרו גלויות, במטרה להסוות את זהותו. עם הגעתו לאזור החל הקטין לבחון את סביבתו הקרובה על מנת לוודא כי איש אינו מתקרב למקום שיכול להפריע לביצוע המזימה או לזהותו.

מפרטי כתב האישום עולה כי במהלך התצפית שביצע, הבחין הנאשם ברכב שחלף ברחוב. כדי שלא לעורר את חשדם של עוברי האורח, הסיר את כיסוי הפנים והתרחק באופן זמני מהזירה. כעבור מספר שניות, לאחר שהרכב חלף והשטח התפנה, שב הנאשם בחזרה לעבר הבית, וידא שוב כי לא מגיעים כלי רכב נוספים, והשליך בעוצמה את רימון ההלם לעבר החצר שבה שהו החוגגים.

הרימון שהושלך פגע בגג מחסן שעמד בחצר, נפל אל הקרקע והתפוצץ בעוצמה רבה. כתוצאה מהפיצוץ העז והפתאומי, נגרמה בהלה רבה בקרב הנוכחים במקום, וחלקם סבלו מצפצופים קשים באוזניים וממצבי חרדה. מיד לאחר מכן נמלט הנאשם מהמקום במהירות.

חקירת האירוע נוהלה על ידי שוטרי תחנת אופקים, אשר אספו את הממצאים והביאו לגיבוש ראיות נגד הקטין. בתום החקירה ייחסה הפרקליטות לקטין עבירות חמורות של נשיאה והובלת נשק וכן עבירת איומים.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים חמורים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם. בשבועות האחרונים הוגשו כתבי אישום חמורים נוספים בגין מעשים מסוכנים. לפני כשבועיים הוגש כתב אישום נגד תושב בני ברק כבן 30 שהואשם בהצתת בניין מגורים בן שלוש קומות ברחוב הרב משולם ראט, כאשר דיירים שהו בבניין. האש התפשטה במהירות לקומות העליונות, והדיירים נאלצו להימלט מבתיהם בבהלה.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להתייחס בחומרה למעשה הנאשם, בשל הסכנה הממשית שנשקפה לחיי המשתתפים בחגיגה ולילדים שישנו בבית. המשפט צפוי להידרש לשאלת גזר הדין בהתחשב בגילו הצעיר של הנאשם ובחומרת המעשה שביצע.