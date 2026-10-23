בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון חייב אם השוהה מחוץ לישראל לשלם לאבי בתה הקטינה מזונות בסך 1,750 שקלים בחודש, לאחר שהאב טען כי האם הפסיקה להעביר תשלומים מאז שעזבה את הארץ. השופטת מירית פולוס קבעה כי הסכום יכלול גם הוצאות חינוך, רפואה והוצאות חריגות, במטרה למנוע מחלוקות והתחשבנויות חודשיות בין ההורים.

מדובר בהורים לילדה שנולדה בשנת 2011 ומתגוררת עם אביה. לפי פסק הדין, האם שוהה כבר חודשים מחוץ לישראל, והקשר בינה לבין בתה מתקיים באמצעות שיחות טלפון בלבד.

עוד עלה כי גם בתקופה שבה התגוררה בישראל, המפגשים בין האם לבת היו קצרים, ללא לינה. בדיון שהתקיים ביולי 2024 סיפרה האם כי היא פוגשת את בתה לעיתים למשך שעה או שעתיים בלבד.

האב טען: האם הפסיקה לשלם

האב טען כי האם שילמה בעבר את דמי המזונות הזמניים, אך לא השתתפה בהוצאות הנוספות שנקבעו. לדבריו, לאחר שעזבה את ישראל היא הפסיקה להעביר גם את תשלומי המזונות.

במסגרת ההליך הציג האב דוח רווח והפסד לשנת 2025, שלפיו הכנסתו החודשית לפני מסים עמדה על כ-11,650 שקלים.

הוא סיפר כי בעבר קיבל מאמו סיוע חודשי בסך 5,500 שקלים, אך לדבריו התמיכה הופסקה לאחר שיצאה לפנסיה.

מנגד, תלושי השכר האחרונים של האם מתקופת עבודתה בישראל הצביעו על הכנסה של כ-7,500 שקלים בחודש. בית המשפט ציין כי אין בידיו מידע עדכני על הכנסותיה בחו"ל.

האב סיפר עוד כי הוא מתגורר עם בתו בבית אמו ולכן אינו משלם כיום שכר דירה, אך ברצונו לשכור דירה נפרדת. בנוסף, לדבריו, הוא מממן לבתו שיעורים פרטיים פעמיים בשבוע, בעלות של 130 שקלים לשיעור.

ההחלטה שנועדה למנוע ויכוחים

השופטת מירית פולוס החליטה שלא לחייב את האם בתשלום מזונות בסיסי לצד השתתפות נפרדת בכל הוצאה נוספת, אלא לקבוע סכום אחד שיכסה את כלל צורכי הבת.