פעיל הימין רן כרמי בוזגלו חויב לשלם פיצויים והוצאות משפט לאחר שפרסם ברשתות החברתיות האשמות חמורות נגד דובר צה"ל לשעבר, שלפיהן הסגיר חיילי צה"ל לחקירה בברזיל. בפסק הדין שניתן בבית משפט השלום דחה השופט אביים ברקאי את טענתו של כרמי בוזגלו כי מדובר בתביעת השתקה, וחייב אותו בתשלום של 80 אלף שקל כפיצוי ועוד 23,600 שקל כהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

הפרשה החלה לפני כשנתיים וחצי, בעיצומה של המלחמה, כאשר כרמי בוזגלו פרסם ברשתות החברתיות דברים נגד דובר צה"ל לשעבר, שבהם ייחס לו אחריות להסגרת חיילים ישראלים לחקירה בברזיל ואף כינה אותו "טינופת".

התובע סיפר כי בעקבות הדברים פנה לכרמי בוזגלו בדרישה להתנצל, אולם לאחר שסירב לעשות זאת החליט להגיש נגדו תביעת לשון הרע.

השופט דחה את טענת "תביעת ההשתקה"

במסגרת ההליך טען כרמי בוזגלו כי מדובר בתביעת השתקה, אולם בית המשפט לא קיבל את הטענה.

בפסק הדין התייחס השופט ברקאי להיקף ההתבטאויות שעמדו במרכז התביעה ולמשמעות האפשרית של הגבלתן.

"לפני סיום אציין שנתתי דעתי לטענת הנתבע לפיה התביעה כנגדו היא תביעת השתקה", כתב השופט.

בהמשך הבהיר כי "תביעת השתקה" היא מונח המוכר בפסיקת בתי המשפט, אך קבע כי המאפיינים שנבחנו בפסיקה אינם מתקיימים במקרה הנוכחי.

השופט הפנה לפסיקת בית המשפט העליון בע"א 1954/24, נתנאל וקנין נגד קיבוץ ניר דוד - אגודה שיתופית, והסביר מדוע אין לראות בתביעה שהוגשה נגד כרמי בוזגלו ניסיון פסול להשתיק אותו.

לדבריו, מדובר בהתבטאויות שפורסמו בהיקף משמעותי ברשתות החברתיות, ואין לראות בהליך המשפטי שננקט בעקבותיהן תביעת השתקה.

"עלולה להשתיק ולהחריש שיח חופשי בארצנו"

אחד הקטעים הבולטים בפסק הדין נוגע דווקא לאזהרה של השופט מפני השתלחות בלתי מרוסנת ברשתות החברתיות.

השופט כתב כי "דווקא סדרת הפרסומים של הנתבע, בשלושה פרסומים ובשתי רשתות חברתיות – עלולה להשתיק ולהחריש שיח חופשי בארצנו".

עוד הסביר כי במצב שבו אדם סביר עלול להיחשף להשתלחויות מהסוג שפורסם נגד התובע, הדבר עשוי לגרום לו להימנע מהבעת עמדותיו.

לפי פסק הדין, אדם כזה "יסכור את פיו וינצור את לשונו, פן יהפוך למרמס על ידי הנתבע".

בכך דחה השופט את הטענה שההליך המשפטי הוא שפוגע בחופש הביטוי, והצביע דווקא על הפגיעה האפשרית בשיח הציבורי כתוצאה מהשתלחות אישית חריפה.

הפיצוי שנפסק והוצאות המשפט

בסיום פסק הדין קבע השופט ברקאי כי כרמי בוזגלו ישלם לתובע פיצוי בסך 80 אלף שקל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 15 בפברואר 2025 ועד למועד התשלום בפועל.

נוסף על כך חויב הנתבע לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 23,600 שקל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום.

כלומר, סכום החיוב הבסיסי עומד על 103,600 שקל, לפני תוספות הריבית וההצמדה.

פסק הדין ניתן ביום רביעי, 21 באוקטובר 2026, בהיעדר הצדדים.