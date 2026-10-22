בעוד המתיחות במזרח התיכון מגיעה לנקודת רתיחה, עיתון ה'ניו יורק טיימס' מדווח כי צבא ארצות הברית וצה"ל השלימו תוכניות מבצעיות מפורטות לחידוש התקיפות הנרחבות בשטח איראן. על פי הדיווח, המהלך המתוכנן צפוי לצאת לפועל לאחר בחירות האמצע בארה"ב.

מקורות יודעי דבר חשפו כי בתחילת החודש הנוכחי כבר היו ישראל וארה"ב כפשע מתקיפה נרחבת באיראן. שני הצבאות השלימו הכנות מקיפות והעמידו את חילות האוויר שלהם ברמת הכוננות הגבוהה ביותר. אולם, זמן קצר בלבד לפני שהמבצע יצא לדרך, קיבל הנשיא דונלד טראמפ החלטה של הרגע האחרון והורה לדחות את המתקפה.

היעדים: גרעין, אנרגיה ומאגרי כטב"מים

התוכניות העדכניות שגובשו בין וושינגטון לירושלים כוללות פגיעה ממוקדת בתשתיות קריטיות של המשטר השיעי. בין היעדים הראשיים המסומנים: מתקני גרעין, תשתיות אנרגיה לאומיות ומחסנים אסטרטגיים של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים).

גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי גל תקיפות בסדר גודל כזה עשוי למוטט את הכלכלה האיראנית, הנמצאת בלאו הכי במצב רעוע, ולהביא אותה אל סף קריסה מוחלטת – דבר שיאלץ את חמינאי ואנשיו להסכים לוויתורים דיפלומטיים מפליגים.

האיום האיראני: פגיעה באינטרנט העולמי

בטהראן עוקבים בדריכות אחר הדיווחים וממהרים להציב משוואת תגובה חדשה. גורמים איראניים רשמיים הבהירו כי במידה וישראל וארה"ב יממשו את איומיהן, התגובה האיראנית תהיה שונה לחלוטין מבעבר.

לדבריהם, המשטר לא יסתפק עוד בפגיעה בספינות מסחר או בתשתיות אנרגיה מקומיות במפרץ הפרסי, אלא יכוון ישירות לעבר מטרות אסטרטגיות גלובליות – בהן מרכזי נתונים (דאטה סנטרס) וכבלים תת-ימיים המהווים את עמוד השדרה של התקשורת והאינטרנט העולמי.

ריכוז כוחות ושעון חורף

הצבא האמריקני צפוי להשלים את פריסת הכוחות המסיבית שלו במזרח התיכון כבר בתחילת חודש נובמבר. המערך האמריקני יכלול שלוש נושאות מטוסים, אלפי נחתים, מטוסי קרב מתקדמים וכוחות מיוחדים שנערכים לכל תרחיש.

עוד דווח כי שיקול טקטי נוסף התורם לדחיית המבצע לחודש הבא הוא המעבר הצפוי לשעון חורף באיראן. מעבר זה יאריך באופן משמעותי את שעות החושך באזור, ויעניק לכוחות האוויר והמבצעים המיוחדים חלון הזדמנויות רחב ובטוח יותר לפעילות לילית מורכבת.