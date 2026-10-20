נחשף תרגיל החקירה שעשו לחשודות ברצח שהסעיר את המדינה

תמלול שיחה דרמטי מתא המעצר של שתי הנאשמות במעורבות ברצח בניהו רזי ז"ל, אגם צרפי ושילת חוטה, נחשף במהדורת המרכזית של i24NEWS. החומרים, שפורסמו הערב (שלישי), משמשים כעת כחלק ממכלול הראיות שההגנה מתכוונת להציג כדי להוכיח את חפותן של השתיים.

בשיחה המתועדת נשמעת שילת חוטה שואלת את אגם צרפי האם הספיקה לצפות בסרטון האירוע. צרפי משיבה כי ראתה את המנוח עולה עם סיגריה, ומציינת כי עצם הצפייה בתיעוד גרמה לה לעלייה חדה בדופק וללחצים בבטן.

מיד לאחר מכן עוברות השתיים לדון בהאשמות הקשות שהוטחו בפניהן בחדרי החקירות. חוטה משתפת כיצד הוטחו בה הדברים באגרסיביות על ידי החוקרים שטענו כי שלחה את האנשים שרצחו אותו. צרפי מחזקת את דבריה ומסבירה כי מדובר בניסיון מכוון לפגוע ברגשותיהן ולשבור אותן נפשית.

בהמשך השיחה מתייחסת חוטה לאפשרות שיושתו עליהן עונשי מאסר כבדים, וטוענת כי החוקרים אמרו לה שתשב 25 שנה בכלא. צרפי דוחה את הדברים בתוקף ומעודדת את חברתה שלא להיכנע לאיומי החוקרים אלא להמשיך ולדבוק באמת שלהן, תוך שהיא מדגישה כי לא מסרה שום מידע מפליל בחקירתה.

השתיים משוות גרסאות גם לגבי הרגעים שלאחר הרצח, מוודאות שסיפרו לחוקרים את אותם הדברים על אמה של צרפי ועל נופר, וחוזרות וטוענות כי לא ידעו מראש על הכוונה לרצוח את בניהו. חוטה מציינת כי ראתה רק את תחילת הוויכוח ונמלטה מהמקום מתוך הלם מוחלט, בעוד צרפי מוסיפה כי החוקרים התמקדו בעיקר בעובדה שעלו לדירה.

המתח והתסכול של העצורות באים לידי ביטוי גם בתכנון ההתנהלות לקראת הדיונים המשפטיים ובתיאור התנאים הקשים במתקן הכליאה נווה תרצה. צרפי מצהירה בציניות כי בכוונתה להיכנס בוכה לאולם בית המשפט כדי להשפיע על הנוכחים, בעוד חוטה מביעה תסכול עמוק על עצם ההליך נגדן ותוהה על פשר החשדות הכבדים.