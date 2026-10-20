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"סיפרת להם?"

נחשף תרגיל החקירה שעשו לחשודות ברצח שהסעיר את המדינה

אגם צרפי ושילת חוטה נשמעות בשיחה מתועדת דנות באישומים • "החוקרים אמרו לי שאשב 25 שנה" | התמלול המלא שמשמש את ההגנה (חוק ומשפט)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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תמלול שיחה דרמטי מתא המעצר של שתי הנאשמות במעורבות ברצח בניהו רזי ז"ל, אגם צרפי ושילת חוטה, נחשף במהדורת המרכזית של i24NEWS. החומרים, שפורסמו הערב (שלישי), משמשים כעת כחלק ממכלול הראיות שההגנה מתכוונת להציג כדי להוכיח את חפותן של השתיים.

בשיחה המתועדת נשמעת שילת חוטה שואלת את אגם צרפי האם הספיקה לצפות בסרטון האירוע. צרפי משיבה כי ראתה את המנוח עולה עם סיגריה, ומציינת כי עצם הצפייה בתיעוד גרמה לה לעלייה חדה בדופק וללחצים בבטן.

מיד לאחר מכן עוברות השתיים לדון בהאשמות הקשות שהוטחו בפניהן בחדרי החקירות. חוטה משתפת כיצד הוטחו בה הדברים באגרסיביות על ידי החוקרים שטענו כי שלחה את האנשים שרצחו אותו. צרפי מחזקת את דבריה ומסבירה כי מדובר בניסיון מכוון לפגוע ברגשותיהן ולשבור אותן נפשית.

בהמשך השיחה מתייחסת חוטה לאפשרות שיושתו עליהן עונשי מאסר כבדים, וטוענת כי החוקרים אמרו לה שתשב 25 שנה בכלא. צרפי דוחה את הדברים בתוקף ומעודדת את חברתה שלא להיכנע לאיומי החוקרים אלא להמשיך ולדבוק באמת שלהן, תוך שהיא מדגישה כי לא מסרה שום מידע מפליל בחקירתה.

השתיים משוות גרסאות גם לגבי הרגעים שלאחר הרצח, מוודאות שסיפרו לחוקרים את אותם הדברים על אמה של צרפי ועל נופר, וחוזרות וטוענות כי לא ידעו מראש על הכוונה לרצוח את בניהו. חוטה מציינת כי ראתה רק את תחילת הוויכוח ונמלטה מהמקום מתוך הלם מוחלט, בעוד צרפי מוסיפה כי החוקרים התמקדו בעיקר בעובדה שעלו לדירה.

המתח והתסכול של העצורות באים לידי ביטוי גם בתכנון ההתנהלות לקראת הדיונים המשפטיים ובתיאור התנאים הקשים במתקן הכליאה נווה תרצה. צרפי מצהירה בציניות כי בכוונתה להיכנס בוכה לאולם בית המשפט כדי להשפיע על הנוכחים, בעוד חוטה מביעה תסכול עמוק על עצם ההליך נגדן ותוהה על פשר החשדות הכבדים.

(צילום: דוברות המשטרה)

חשיפת התמלולים מגיעה על רקע החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים לקבוע כי אין בנמצא ראיות מספקות המבססות את אישום הרצח המקורי נגד השתיים, הגם שנקבע כי קיימות ראיות לכאורה המבססות חשד לעבירת סיוע לרצח.

כזכור, על פי כתב האישום שהוגש בתחילה נגד שבעת הנאשמים בפרשה, שילת חוטה ואגם צרפי שכרו דירה לסוף שבוע יחד עם המנוח וחברו. לאחר מספר ימים העלו טענות על אלימות מצד הבנים ונסעו לדירתה של לינור ששון, אותה לא הכירו קודם לכן.

במקום החלה התארגנות אלימה שכללה התחמשות בכלי תקיפה כגון אלות, סכינים ופטיש שניצלים. מן החקירה עלה כי אגם צרפי צפתה בתקיפה בלייב באמצעות שיחת וידאו בזמן אמת, ואף חייכה בחלק מהזמן.

בתיעוד דרמטי ומזעזע שפרסמה דוברות המשטרה מדקות ספורות לפני הרצח נראים החשודים בפרשה כשהם צועדים יחד בלב השכונה, עוצרים לשיחה קצרה ברחוב, ולאחר מכן ממשיכים במהירות לעבר דירת האירוח שבה התרחש האירוע הקשה.

במשטרה הדגישו כי כל אחד מהחשודים נטל חלק פעיל באירוע האלים שהסתיים בתוצאה הטרגית. לינור ששון, אימו של אחד החשודים, פונתה בחודש שעבר מבית הכלא נווה תרצה לבית החולים אסף הרופא בחשד שלקתה באירוע מוחי, לאחר שהתלוננה על כאבי ראש חריגים וקשיי ראייה.
רצחנחלאותבניהו רזירצח בניהו רזי

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