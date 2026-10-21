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יועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הנחתה היום (רביעי) שלא להעביר בשידור חי את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס סיום קורס הקצינים בבה"ד 1, מחשש לתעמולת בחירות אסורה. בנוסף, הייעוץ המשפטי במשרד ראש הממשלה נדרש לבחון את תוכן הנאום מראש, כדי לוודא שאינו כולל מסרים המנוגדים להוראות דיני תעמולת הבחירות.

ההנחיה ניתנה לאחר שצה"ל פנה באופן חריג ליועצת המשפטית לממשלה וביקש לקבל הבהרות באשר לאופן ההתנהלות בטקס. על פי הפרסום בחדשות 13, הפנייה הגיעה בעקבות חששות שהתעוררו לקראת נאומו של נתניהו באירוע הצבאי. הפניות שהגיעו לצה"ל והחשש מתעמולה לפי הדיווח, בצה"ל התקבלו פניות מאזרחים שהביעו חשש כי ראש הממשלה ינצל את נאומו בטקס סיום קורס הקצינים לצורכי תעמולת בחירות. "רבנים מפחדים": הרב של מפלגת 'הציבור החרדי' על שריפת הקולות לימין והדרמות מאחורי הקלעים אלי גוטהלף | 12:45 אביחי מנדלבליט על בן כספית במשפט נתניהו: "הוא מפעיל את המשטרה" משה כהן | 13:12 הפניות התקבלו על רקע טענות להפרות קודמות של דיני הבחירות מצד נתניהו, ובצבא ביקשו לקבל הנחיות משפטיות ברורות כדי לדעת כיצד לפעול במקרה שבו נאום ממלכתי עלול לכלול מסרים פוליטיים.

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בעקבות זאת פנה צה"ל ליועצת המשפטית לממשלה, שהנחתה לנקוט שני צעדים: להימנע מהעברת נאום נתניהו בשידור חי, ולהעביר את תוכנו לבחינה מוקדמת של הייעוץ המשפטי במשרד ראש הממשלה.

הנאום ייבדק עוד לפני הטקס

הדרישה לבחינה משפטית מוקדמת נועדה לאפשר בדיקה של הדברים שנתניהו מתכוון לומר במסגרת הטקס, עוד לפני שיישא אותם בפני הצוערים ומשפחותיהם.

ההנחיה שלא להעביר את הנאום בשידור חי נוגעת לאופן שידורו, ואינה מהווה איסור על ראש הממשלה להשתתף בטקס או לשאת בו דברים.

במוקד הסוגיה עומדת ההבחנה בין נאום שנושא ראש ממשלה במסגרת תפקידו הממלכתי לבין מסרים העלולים להיחשב לתעמולת בחירות, בפרט כאשר מדובר באירוע רשמי של צה"ל.