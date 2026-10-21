עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכה לעורר מחלוקות באולם בית המשפט. במהלך חקירתו הנגדית היום (רביעי) בידי עו"ד עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התייחס מנדלבליט למעורבותו של העיתונאי בן כספית במסירת מידע למשטרה, לחשדות להדלפות מתוך מערכת אכיפת החוק ולשאלת האישורים שנתן לחקירת ראש הממשלה בתיקי האלפים.

אחת ההתבטאויות הבולטות בעדותו נגעה דווקא לבן כספית. כאשר נשאל מנדלבליט אם ביקש בשלב מסוים לעצור את הקשר בין המשטרה לעיתונאי, השיב: "היה לי תחושה שבמקום שהמשטרה תחקור הוא מפעיל את המשטרה".

הדברים נאמרו במסגרת דיון שהתמקד בשלבים הראשונים של תיק 1000, שבו נאשם נתניהו במרמה והפרת אמונים בעקבות קבלת טובות הנאה מאנשי העסקים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר.

"חוקר לא אמור להפעיל עיתונאי כידו הארוכה"

במהלך הדיון שאל חדד את מנדלבליט אם ידע שראש היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר, ערן קמין, הפעיל לכאורה את בן כספית לצורך איסוף מידע על נתניהו, בין היתר באמצעות שיחות שהוצגו כשיחות רקע לצורך כתיבת ספר.

מנדלבליט השיב: "לא. לא נאמר לי".

בהמשך ביקש חדד לברר מהי עמדתו העקרונית של מנדלבליט בנוגע להפעלת עיתונאים בידי חוקרי משטרה, במיוחד כאשר טרם ניתן אישור לחקור את ראש הממשלה.

"חוקר לא אמור להפעיל עיתונאי כידו הארוכה. אבל יש מצבים בהם עיתונאים עושים תחקירים משלהם מותר", הבהיר מנדלבליט.

חדד המשיך ושאל אם שוטר יכול לעקוף את הדרישה לאישור היועץ המשפטי לממשלה באמצעות הפעלת עיתונאי. מנדלבליט חזר והדגיש כי אין להפעיל עיתונאי כזרוע של המשטרה, אך הבחין בין פעולה כזאת לבין מצב שבו עיתונאי ממשיך לערוך תחקיר עצמאי.

בהמשך טען חדד כי גורמים בכירים במשטרה הפעילו לחצים על כספית כדי שימסור מידע על נתניהו.

הסנגור ציטט דברים שייחס לכספית: "הפעילו עלי לחץ ונעתרתי לבוא למשטרה ואני לא מתחרט".

כשנשאל מנדלבליט אם ידע על הפעלת הלחצים, השיב בשלילה.

בהמשך הציג חדד את דבריו של כספית במשטרה בנוגע למתנות שקיבל לכאורה נתניהו ממילצ'ן, ובהן סיגרים ושמפניות. מנדלבליט השיב כי הוא זוכר שהתקיים בירור בנושא מתנות מאנשי עסקים, אך אינו זוכר את פרטי ההתפתחויות.

"אני כן זוכר שהיה נושא של קבלת מתנות מאנשי עסקים, סיגרים ואלכוהול. מה מתי ואיך קשה לזכור חלפו הרבה שנים", אמר.

השופט משה בר-עם התערב במהלך חילופי הדברים והבהיר לחדד כי עליו להציג ראיות לטענות על התנהלות המשטרה בפועל: "העד אומר דעתו מר חדד מה היה בפועל? אדוני יביא ראיות לכך ונראה".

מנדלבליט על ההדלפות: "אולי חשדתי בפרקליטות וגם במשטרה"

נושא נוסף שעלה בחקירה היה החשד להדלפות מתוך גורמי אכיפת החוק, לכאורה במטרה לקדם את החקירות נגד נתניהו.

חדד הציג למנדלבליט פרסומים עיתונאיים מאותה תקופה, שבהם נטען כי הוא בולם דרישות של המשטרה לזמן את נתניהו לחקירה ומשדר הססנות.

מנדלבליט השיב כי אינו זוכר במדויק את הדברים שנאמרו אז, אך אישר שייתכן שחשד כי גורמים במערכת מבקשים להפעיל עליו לחץ.

"אני לא זוכר שאמרתי שניים מהפרקליטות אולי חשדתי בפרקליטות וגם במשטרה. שמנסים להפעיל לחץ להתקדם יותר לכיוונים שמאפשרים חקירת ראש הממשלה", אמר.

בהמשך הבהיר כי ביקש לנהוג בזהירות ולאשר פעולות בהתאם לדין ולתשתית הראייתית.

"אני הולך רק לפי הדין והראיות גם בשלב הזה. בשלב זה רציתי להיות יותר זהיר", הסביר.

חדד שאל אם פעל לבדיקת ההדלפות, ומנדלבליט השיב: "אני לא זוכר מתי זה עלה ולא הוריתי לבדוק את זה".

הפגישה עם דנה ויס: "זו הייתה פגישה מתוכננת"

במהלך העדות נשאל מנדלבליט גם על התנהלותו האישית מול כלי התקשורת, ובפרט על פגישה שקיים עם עיתונאית חדשות 12 דנה ויס בינואר 2019, בתקופה שבה עסק בהכרעה בתיקי נתניהו.

מנדלבליט אישר כי מדובר היה בשיחת רקע שנגעה לתהליך קבלת ההחלטות, אך טען שלא נכנס לפרטי העדויות והראיות.

"זה היה על התהליך. לא נכנסו לראיות וכדומה", אמר, והסביר כי מבחינתו מדובר בהתנהלות תקשורתית לגיטימית.