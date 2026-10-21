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סערה בשדרות

מנהל אגף הביטחון בעיר כתב: "החרדים הם איום גדול יותר ממדינה פלשתינית"

ארז גז, מנהל אגף הביטחון בעיריית שדרות, פרסם אמירות חריפות נגד הציבור החרדי • לאחר הסערה והקריאות לפטרו, הבהיר והתנצל: "נכתבו על ידי ניסוחים שלא היו צריכים להיכתב" (חדשות)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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אילוסטרציה | למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: Yonatan Sindel/FLASH90)

סערה בשדרות בעקבות אמירות חריפות של מנהל אגף הביטחון בעירייה, ארז גז, נגד הציבור החרדי. בדיון פוליטי ברשתות החברתיות כתב גז כי הוא רואה בחרדים "איום גדול יותר ממדינה פלשתינית", לצד התבטאויות נוספות נגד ראש הממשלה והציבור החרדי.

הדברים עוררו תגובות חריפות, ובקרב תושבים וגורמים בעיר נשמעו קריאות לנקוט צעדים נגדו. חבר מועצת העיר דורון טקטוק, נציג ש”ס במועצה, כתב בתגובה לפרסום כי יש לפטר את גז.

ההודעות שכתב ארז גז
ההודעות שכתב ארז גז

בעקבות הסערה פרסם גז התייחסות לדברים, שבה טען כי ציטוטים מדבריו הופצו באופן חלקי והוצאו מהקשרם. לצד זאת, הוא הודה כי חלק מהניסוחים שפרסם לא היו ראויים והתנצל בפני מי שנפגע.

"בלהט השיח ברשת נכתבו על ידי ניסוחים שלא היו צריכים להיכתב. אם מישהו נפגע - אני מצר ומתנצל על כך", כתב גז.

עוד הוסיף כי הוא אדם מאמין המכבד כל אדם וכל ציבור, והתחייב כי כעובד ציבור יימנע בעתיד משיח פוליטי פומבי ברשתות החברתיות.

הודעת ההבהרה של ארז גז

גז הדגיש כי הקדיש את חייו לביטחון המדינה וכי הגיע לשדרות מתוך שליחות, כדי להקים את אגף הביטחון ולפעול למען תושבי העיר.

מעיריית שדרות נמסר בתגובה: "עם פרסום אמירותיו של מנהל אגף הביטחון, ארז גז, פנה אליו ראש העיר, אלון דוידי, כדי לקבל הבהרות לדברים. ראש העיר הבהיר לגז שאמירות מסוג זה אינן ראויות, במיוחד מעובד בכיר בשרות. גז הבין את הדברים, הביע את התנצלותו והבטיח שלא יתבטא כך בעתיד. בנוסף, גז פרסם התנצלות פומבית לדברים בדף הפייסבוק של העירייה".
בנימין נתניהוחרדיםשדרותארז גז

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