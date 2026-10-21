עתירה לבג"ץ נגד ערוץ 14: דרישה לפתוח בחקירה פלילית

פורום לוחמים ממלחמת חרבות ברזל עתר לבג"ץ בטענה לשורת פרסומים שחשפו מידע ביטחוני רגיש וסיכנו חיילי צה"ל. העותרים דורשים חקירה פלילית נגד הערוץ ואנשיו, וטוענים כי הצנזורה כבר קבעה שאחד הפרסומים גרם לנזק ביטחוני ממשי.

עתירה חריגה הוגשה היום (רביעי) לבג"ץ נגד ערוץ 14: פורום לוחמות ולוחמי חרבות ברזל, בראשות אל"ם (מיל') חנוך דאובה, דורש מבית המשפט להורות לרשויות האכיפה לפתוח בחקירה פלילית ולנקוט הליכים מנהליים נגד הערוץ, מנהליו ועובדיו, בעקבות שורה של פרסומים שלטענת העותרים חשפו מידע ביטחוני רגיש.

על פי הפרסום של העיתונאי אביעד גליקמן, העתירה הוגשה באמצעות עו"ד עידן סגר, לאחר שבחודשים האחרונים הועברו לרשויות אכיפת החוק תלונות מפורטות נגד הערוץ, אך לטענת הפורום לא ניתן להן מענה אכיפתי מספק.

במוקד העתירה עומדים יותר מ-13 אירועים מתועדים, שבהם נטען כי הערוץ ועובדיו הפרו לכאורה את הוראות הצנזורה הצבאית ופרסמו מידע העלול לפגוע בביטחון המדינה.

הטענה החמורה: מידע פורסם, ולמחרת נהרגו ארבעה חיילים

אחד האירועים המרכזיים המתוארים בעתירה נוגע לפרסום מיקומי כוחות צה"ל בלבנון בזמן אמת.

לטענת העותרים, בין המיקומים שנחשפו היה גם אזור שהופצץ למחרת על ידי חיזבאללה, בתקיפה שבה נהרגו ארבעה חיילי צה"ל.

העתירה מציגה את סמיכות האירועים כחלק מהטענות לסיכון הכוחות בשטח. עם זאת, מהמידע שפורסם לא עולה כי נקבע קשר סיבתי בין הפרסום לבין התקיפה הקטלנית.

עוד נטען כי הערוץ חשף אמצעי איסוף מודיעיני ייחודי שפעל בעומק רצועת עזה.

לפי העתירה, ועדת הצנזורה כבר קבעה ביחס לפרסום זה כי הוא "גרם בפועל לנזק בטחוני ממשי".

מדובר בטענה משמעותית במיוחד, שכן העותרים אינם מסתפקים בחשש תיאורטי מפגיעה בביטחון, אלא מפנים לקביעה שלטענתם כבר התקבלה על ידי גורמי הצנזורה.

מבצע הביפרים, נסראללה והתקיפה באיראן

בעתירה מפורטים אירועים נוספים של פרסום מידע ביטחוני רגיש לכאורה, בהם התרעות מקדימות לפני יציאה למבצעים מיוחדים.

בין היתר מוזכרים פרסומים שנעשו, לפי הנטען, לקראת מבצע הביפרים, חיסול מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה והתקיפה הישראלית באיראן.

עוד נטען כי הערוץ פרסם מידע על תוכניות מבצעיות, יעדי תקיפה ותשתיות תת-קרקעיות שיועדו לתקיפה.

העותרים סבורים כי פרסומים כאלה עלולים לפגוע במרכיב ההפתעה הנדרש להצלחת פעולות צבאיות, ולחשוף את הכוחות המבצעים לסיכון.

"חייהם של לוחמי צה"ל סוכנו"

בעתירה מותחים העותרים ביקורת גם על התנהלות רשויות אכיפת החוק, וטוענים כי התלונות שהוגשו נגד הערוץ לא טופלו באופן התואם את חומרת האירועים המתוארים.

לשם השוואה הם מפנים לפרשות הדלפה אחרות שנחקרו בתקופה האחרונה, בהן פרשת בילד, חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן וחקירות שב"כ הנוגעות להדלפת מידע מסווג.

לשיטתם, קיים פער בין הטיפול בפרשות אלו לבין היעדר פעולות אכיפה מספקות בעקבות התלונות שהוגשו בעניינו של ערוץ 14.