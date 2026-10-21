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המעגל נסגר

חוסל מחבל נוח'בה שתכנן פיגוע מטען בו נהרגו ארבעה לוחמים

צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל נוח'בה שלקח חלק בתכנון פיגוע המטען בו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 (צבא)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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המחבל שחוסל (צילום: דובר צה"ל)

ושב"כ חיסלו ביום ראשון השבוע, בתקיפה במרחב העיר עזה, את המחבל מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של , שלקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען ממנו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ב-8 בספטמבר 2025.

בתקרית נהרגו סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ”ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל.

חיסולו מהווה סגירת מעגל משמעותית באוגדה 162, הלוחמים נפלו תחת פיקוד האוגדה במהלך מבצע "מרכבות גדעון", וכעת חטיבת האש 215, הכפופה לאוגדה, חיסלה את המחבל שהיה אחראי למותם.

דובר צה"ל מציין כי לאורך המלחמה פעל המחבל באופן שיטתי נגד כוחות צה"ל ב והיה מעורב בפעילות טרור נגד כוחותינו.

בעת האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום.
צה"לחמאסשב"כרצועת עזהאוגדה 162נוח'בהחיסול מחבל

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