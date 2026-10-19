שוחד בלשכת הנשיא לשעבר ריבלין: איש העסקים הודה והורשע

אזיקים ( צילום: חיים גולדברג/פלאש90 )

בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום (שני) את מזיד חמדאן בעבירות של מתן שוחד לזאב דולינסקי, ששימש יועצו האישי והבכיר של נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין. ההרשעה ניתנה על ידי השופט מוחמד עלי, בהתאם להודאתו של חמדאן בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון.

מכתב האישום המתוקן, שהגישו עורכי הדין עידו נולמן ויהושע מלק מפרקליטות מיסוי וכלכלה, עולה כי חמדאן עסק בין היתר בקידום ענייניהם של אנשים פרטיים מול גורמי שלטון, לעיתים בתמורה לתשלום. במסגרת פעילותו ניצל את היכרותו רבת השנים עם דולינסקי, שנוצרה על רקע פעילותם המשותפת במפלגת הליכוד. על פי כתב האישום, בין השנים 2018 ל-2020 העביר חמדאן לדולינסקי לפחות 6,000 שקלים בתמורה לסיוע בקידום בקשות שונות מול גורמי ממשל ורשויות ציבוריות. הבקשות עסקו במגוון תחומים, ובהם תכנון ובנייה, קבלת רישיונות, אשרות כניסה לישראל ואף עניינים רפואיים. לצורך קידומן עשה דולינסקי שימוש בתפקידו הציבורי ובקשריו עם גורמי ממשל.

רובי ריבלין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אלא שבכך לא הסתיימה הפרשה. מכתב האישום עולה כי חמדאן פעל יחד עם נאשם נוסף, מרואן ריאן, למתן שוחד לדולינסקי במטרה לקדם ערעורים על תוצאות בחינות הסמכה של משרד הבריאות. מדובר בבחינות שבהן נכשלו שני בני משפחתו של אדם שאת עניינו ביקשו לקדם.

במסגרת הסדר הטיעון שאליו הגיעו הצדדים, הוסכם כי הפרקליטות וההגנה יעתרו במשותף לעונש של שישה וחצי חודשי מאסר בפועל, שירוצו בדרך של עבודות שירות. בנוסף, יבקשו הצדדים להטיל על חמדאן מאסר על תנאי וקנס כספי, שגובהו ייקבע בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט.

חמדאן אינו הנאשם היחיד בפרשה. בתחילת השנה גזר בית המשפט המחוזי שנתיים וחצי מאסר בפועל על ניסים כהן, ששימש בעבר עוזרו הפרלמנטרי של חבר הכנסת דאז יצחק וקנין.

עוד באותו נושא שבוע לפני הבחירות: בנט אמר "תתבעו אותי", ההורים השכולים נענו לאתגר משה כהן | 15:08

כהן הורשע, על פי הודאתו, בריבוי עבירות של לקיחת שוחד ובעבירות הלבנת הון. בהמשך, בעקבות ערעור לבית המשפט העליון, קוצר עונשו ל-22 חודשי מאסר בפועל. בנוסף הוטלו עליו מאסר על תנאי וקנס.

ההליך בעניינו של חמדאן מצטרף להליכים המשפטיים הנוספים בפרשה, שטרם הסתיימו. בפרקליטות מבהירים כי ההליכים נגד יתר הנאשמים ממשיכים להתנהל. התיק מטופל בפרקליטות מיסוי וכלכלה על ידי עורכי הדין עידו נולמן, יהושע מלק ותמר בורנשטיין