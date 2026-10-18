מאי גולן ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, צפויה להתייצב לחקירה עד סוף השבוע ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433. מועד החקירה תואם מול המשטרה לאחר שהושגו הסכמות בעניין מול סנגורה של השרה, עורך הדין עמית חדד.

זימונה של גולן מגיע ברקע תחקיר "המבקר" ששודר בחדשות 12, אשר הוביל לפתיחת החקירה. החקירה הנוכחית בעניינה של השרה ומקורביה התנהלה במשך חודשים ארוכים כחקירה סמויה. בחודש ספטמבר בשנה שעברה, לאחר קבלת אישור מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, עברה החקירה לשלב הגלוי, במסגרתו גבו חוקרי להב 433 עדויות מעשרות חשודים ועדים בפרשה. רק לפני כשבוע סיימה יאח"ה את הליכי החקירה המקיפים בעניינם של המעורבים השונים, שבראשם כאמור השרה גולן. רשימת החשדות בתיק כוללת שורה של עבירות חמורות מתחום טוהר המידות. בין היתר, נחקרים החשודים בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. הקוף, הצ'חצ'חים ומנשקי הקמעות: ההתבטאויות הגזעניות שטלטלו את הבחירות דני שפיץ | 11:48 "זו תוכנית עבודה, לא הבטחת בחירות": ההתחייבות של יעקב אשר לחרדים עובדים חנני ברייטקופף | 12:31 לצד ההסתבכות הפלילית לכאורה, מתמודדת השרה גולן עם ביקורת ציבורית מתמשכת. גולן, ששמה נקשר לא אחת בעימותים קולניים במליאת הכנסת ובהתבטאויות שנויות במחלוקת, סופגת ביקורת סביב התנהלות משרדה. בצל הוצאות המלחמה הכבדות והגזרות הכלכליות שבפתח, עולות לאחרונה תהיות באשר לנחיצות ולתפוקה של המשרד שעליו היא אמונה, וכן לניתוב כספי משלם המיסים המוקצים לו.

להב 433 ( פלאש 90 )

מלשכתה של מאי גולן נמסר בתגובה: "כפי שכבר הודענו לפני כחודש, השרה גולן הנחתה את עורכי דינה ליזום את הגעתה לחקירה, כדי להפריך את הטענות נגדה. השרה גולן מסרה: 'אני בטוחה בצדקת דרכי ונחושה להפריך את העלילות במסע הרדיפה נגדי. האמת תצא לאור'".

יצוין כי גולן התמודדת בחודשים האחרונים גם עם קשיים פוליטיים. בפריימריז של תנועת הליכוד שהתקיימו באוגוסט, נדחקה למקום לא ריאלי, ובעקבות כך דחתה הצעה של השר איתמר בן גביר להשתלב ברשימת עוצמה יהודית. בעקבות תוצאות הפריימריז, תקפה גולן את מה שכינתה "רשימות חיסול ותדרוכים מטעם ראש הממשלה" שפעלו נגדה.