פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד אב בן 26 מהדרום, המואשם כי תקף במספר הזדמנויות את בתו התינוקת שהייתה כבת חודש בלבד, וגרם לה לחבלות קשות ומסכנות חיים.

על פי כתב האישום שהגישה עו"ד הילה קלפר כהן מפרקליטות מחוז דרום (פלילי), התינוקת חסרת הישע סבלה משברים מרובים בצלעות וברגליים, וכן מדימומים פנימיים. כתוצאה מהמעשים הקשים, היא אושפזה בבית החולים כשטיפולה כלל הרדמה והנשמה במשך כחמישה ימים, החדרת נקז לחזה וקיבוע הירך שנשברה.

הנאשם מואשם במספר עבירות של תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת לחבלה חמורה. מהבקשה להארכת תנאי השחרור בערובה עד תום ההליכים עולה כי בידי הפרקליטות ראיות לכאורה המבססות את האשמה.

בין הראיות נמנים מסמכים רפואיים, עדויות רופאים וחוות דעת ראשונית של המכון לרפואה משפטית שקבעו כי מדובר בהתעללות ולא בחבלות תאונתיות, לצד חוות דעת השוללת מחלה גנטית.

האב מירושלים נהג לחנוק את התינוק עד לאובדן הכרה | כתב אישום מחריד בני סולומון | 12:50

בחקירתו אישר האב את עצם התרחשות חלק מהאירועים ואת היתכנות הפציעות כתוצאה מהם. עם זאת, הוא טען כי המעשים לא בוצעו בעוצמה רבה, ואף שלל לחלוטין את מעורבותה של האם בפגיעה בתינוקת.

עוד צוין כי האב מסר בתחילה גרסה חלופית לגבי השבר ברגלה של התינוקת שנקשרה לכלבים, אך זו נשללה על ידי צילומי אבטחה, מה שהוביל לשינוי בגרסתו.

התיק נחקר בתחנת אשדוד של משטרת ישראל. חל איסור פרסום גורף על זהות הנאשם ועל כל פרט העלול להביא לזיהוי התינוקת.

מקרה זה מצטרף לשורת פרשיות התעללות קשות בקטינים שנחשפו בחודשים האחרונים. רק לפני מספר ימים הגישה הפרקליטות ערעור על עונש של שנת מאסר בפועל שהוטל על אב מירושלים שנהג לחנוק את בנו התינוק עד לאובדן הכרה כשיטה להרדמתו, החל מהיותו בן חודש בלבד.