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לא יחולקו פתקים

כעת זה רשמי: "אחי" מחוץ למשחק - וזה מה שיקרה אם תצביעו בכל זאת

ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי לאחר שכל מועמדי רשימת ״תנועת אחי" התפטרו כדין, הרשימה לא תופיע בקלפיות | האותיות ״צבי״ לא יחולקו, וכל פתק של הרשימה שיימצא בספירה ייחשב לפסול (חדשות) 

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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רבי חיים יוסף דוד אברג'ל (צילום: ראובן סגרון)

ועת הבחירות המרכזית הודיעה היום (ראשון) כי רשימת ״תנועת אחי״ לא תתמודד בבחירות לכנסת ה-26, לאחר שכל המועמדים ברשימה התפטרו כדין.

בהודעת הוועדה נמסר כי האותיות שהוקצו לרשימה בפתקי ההצבעה היו ״צבי״. בעקבות הפרישה, הונחו הגורמים האחראים על הקלפיות לוודא כי פתקי הרשימה לא יחולקו לבוחרים ולא יוצבו במגשי הפתקים.

בנוסף, פתק הרשימה יסומן באיקס בכרזות ובמודעות המציגות את פתקי ההצבעה, כדי להבהיר לבוחרים כי הרשימה אינה מתמודדת. ההנחיות חלות גם על הקלפיות הצבאיות, בשינויים המתאימים.

ועדת הבחירות הבהירה כי כל פתק הצבעה של הרשימה שיימצא במהלך ספירת הקולות, בין אם הודפס מראש ובין אם נכתב בכתב יד, ייחשב לפתק פסול. ההנחיה תקפה גם להצבעות שכבר התקיימו בנציגויות ישראל בחו״ל ובצה״ל.

ההודעה הרשמית מגיעה לאחר שתנועת אח״י הודיעה על פרישתה מהמרוץ לכנסת, וכעת ועדת הבחירות מעדכנת את ההנחיות המעשיות לקראת יום הבחירות, כדי למנוע הצבעה לרשימה שכבר אינה מתמודדת.
ועדת הבחירות המרכזיתתנועת אחיבחירות לכנסת ה-26

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