מנהיגת האופוזיציה של ונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, מעניקה לטראמפ את הפרס ( צילום: הבית הלבן )

מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה המרכזית בוונצואלה וזוכת פרס נובל לשלום, שבה למדינה לאחר כמעט עשרה חודשים בגלות. חזרתה, שעליה הודיע דובר מטעמה, מסמנת את חידוש מאבקה נגד השלטון ואת ניסיונה לקדם בחירות נשיאותיות חופשיות.

זמן קצר לאחר הגעתה פרסמה מצ'אדו הודעה ברשת X ובה כתבה: "אני כאן. איתכם". אנשיה פרסמו גם תמונות שלה שוהה במבנה במדינת לארה שבמערב ונצואלה, במטרה להציג עדות להגעתה למדינה. דובר מטעמה, דייוויד סמולנסקי, הגדיר את חזרתה צעד משמעותי בדרך למעבר דמוקרטי, שיאפשר לקיים בעתיד הקרוב בחירות נשיאותיות חופשיות, הוגנות וניתנות לאימות. מצ'אדו, חברת פרלמנט לשעבר, הובילה את האופוזיציה בשלוש השנים האחרונות, ובמשך תקופה ארוכה נאלצה להסתתר בתוך ונצואלה מחשש שתיעצר. בשנה שעברה עזבה את המדינה כדי לקבל את פרס נובל לשלום, ומאז הבטיחה שוב ושוב לשוב ולהמשיך במאבקה. הגיהינום הגיע לספרד: 600 צעירים פשטו על ברצלונה, בזזו והציתו את העיר דני שפיץ | 10:57 אלא שהמציאות הפוליטית בוונצואלה השתנתה באופן ניכר בינואר האחרון, לאחר שכוחות אמריקניים לכדו את ניקולס מדורו בפשיטה בקראקס. למרות נפילתו של השליט, ממשל טראמפ בחר להציב בראש הממשלה את דלסי רודריגז, שהייתה חלק מהשלטון הקודם. מאז נרשמה מתיחות בין ממשל טראמפ למצ'אדו, שציפתה לתפקיד מרכזי יותר בעיצוב עתידה של המדינה. בראיון שנערך לאחרונה ל"ניו יורק טיימס" רמזה מצ'אדו כי שובה יתרחש בקרוב, והצהירה כי תעשה זאת "מוקדם מהצפוי".

זוכת הנובל מנהיגת האופוזיציה מוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו ( צילום: שאטרסטוק )

גם הנשיא דונלד טראמפ התייחס לחזרתה. כשנשאל עליה ביום ראשון בוושינגטון, אמר: "היא אישה נחמדה מאוד. היא נתנה לי את פרס נובל שלה, אז איך אני יכול להגיד משהו אחר? ואני מקווה שהיא בטוחה, היא אישה נחמדה מאוד. אבל אנחנו מצליחים ממש טוב בוונצואלה".

סמולנסקי הודה לטראמפ, למזכיר המדינה מרקו רוביו, לממשל האמריקני, לקונגרס ולממשלות בעלות בריתה של ארצות הברית על תמיכתם. לדבריו, מצ'אדו שבה כדי לעמוד לצד אזרחי ונצואלה במאבקם לחירות, לדמוקרטיה ולצדק, ולסייע בקידום מעבר שלטוני שליו ובר-קיימא.

היעד המרכזי של האופוזיציה נותר קיום בחירות נשיאותיות חופשיות והוגנות, לצד ערבויות שיבטיחו את תקינות ההליך. בשלב זה, חזרתה של מצ'אדו פותחת פרק חדש במאבק הפוליטי במדינה, אך עדיין לא ברור כיצד יגיב השלטון לנוכחותה המחודשת ולדרישותיה.