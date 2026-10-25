דובר צה"ל מסר כי עד כה נמסקו כ-220 אלף דונמים ביהודה ושומרון, בוצעו כ-100 נקודות מסיק מתואם באבטחת כוחות הביטחון, והתוצרת מוערכת בכ-22,500 טון זיתים שמהם הופקו כ-5,500 ליטר שמן זית. לפי הדובר, מוקדי החיכוך שצוברים תאוצה בתקשורת עומדים על אחוזים בודדים משטחי המסיק, והרוב המוחלט של מוקדי המסיק המתואם נערכים כסדרם וללא אירועים חריגים.

קובי אטינגר