ברקע העלייה המדאיגה באירועי השנאה באירופה, התארח הרב יהודה טייכטל בתוכנית האירוח הפופולרית "חופש הביטוי" ברשת WELT הגרמנית. הריאיון עורר הדים עצומים, התברג ברשימת התכנים הנצפים ביותר ברשת וגרף אלפי תגובות: "לא נשנה את העולם ביום אחד, אבל נשנה אותו צעד אחר צעד באמצעות האור" (בעולם)

יאיר טוקר