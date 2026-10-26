מבזקים נוספים
המסר הלא מתנצל של הרב החרדי - הפך לוויראלי בגרמניה
ברקע העלייה המדאיגה באירועי השנאה באירופה, התארח הרב יהודה טייכטל בתוכנית האירוח הפופולרית "חופש הביטוי" ברשת WELT הגרמנית. הריאיון עורר הדים עצומים, התברג ברשימת התכנים הנצפים ביותר ברשת וגרף אלפי תגובות: "לא נשנה את העולם ביום אחד, אבל נשנה אותו צעד אחר צעד באמצעות האור" (בעולם)יאיר טוקר
ברכב שרד מפואר; כך התקבל אסיר עולם התורה ברחובות בית וגן
עשרות תלמידי ישיבת 'אורחות מאיר' בשכונת בית וגן בירושלים יצאו אמש (ראשון) לרחובה של עיר לקדם בתרועה, בשירה ובזמרה את פני חברם, הבחור אליהו דבדה, שהשתחרר ביום שישי האחרון מהכלא הצבאי לאחר 16 ימי מעצר | לאחר הריקודים ברחוב, הסבו בני הישיבה למסיבת קבלת פנים מפוארת בחדר האוכל בראשות רבני הישיבה (חרדים)חיים רוזנבוים
הצוות האפקטיבי בעולם: מי האנשים שתופסים כל גנב בארה"ב?
הם יושבים אלפי קילומטרים משם, מזהים כל תנועה חשודה בזמן אמת וקוראים למשטרה בשידור חי| כך הפכו מצלמות התיעוד הפיקטיביות לאימת הגנבים (חדשות בעולם)דני שפיץ
דיווח דרמטי: צבא ארה"ב מוכן לתקיפה נרחבת באיראן תוך 96 שעות - אלה המטרות
כוחות אמריקאיים פרוסים במזרח התיכון ומסוגלים לצאת למבצע בתוך ארבעה ימים, כך לפי דיווח הבוקר | התוכניות כוללות פגיעה בתשתיות אנרגיה ובאתרי גרעין | ישראל לוחצת לפעולה משותפת (צבא וביטחון)כיכר השבת
צה"ל יירט רחפן שניסה לחצות מישראל לעזה
כוחות צה"ל זיהו הלילה רחפן שניסה לעבור משטח ישראל לרצועת עזה. לאחר הזיהוי, הכוחות יירטו את הרחפן בשטח הארץ. תכולת הרחפן נבדקת כעת.ב. ניסני
נמנע מתמיכה באחת מהמפלגות החרדיות | מכתב החיזוק של הראש"ל הגרש"מ עמאר
לקראת הבחירות, מפרסם הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, אגרת מיוחדת שבה הוא מזהיר מפני מפלגות הפועלות נגד השבת והדת, וקורא לזעוק בתפילה ולחזק את תלמודי התורה: "לשמור על הזהות היהודית" (חרדים)חזקי שטרן
"וזכור את בוראך בימי בחירותיך": מכתב החיזוק של הראש"ל הגרש"מ עמאר
לקראת הבחירות, מפרסם הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, אגרת מיוחדת שבה הוא מזהיר מפני מפלגות הפועלות נגד השבת והדת, וקורא לזעוק בתפילה ולחזק את תלמודי התורה: "לשמור על הזהות היהודית" (חרדים)חזקי שטרן
השר הביטחון כ"ץ תוקף וחושף: לא הייתה כוונה לתקוף באיראן לפני הבחירות
שר הביטחון מבהיר כי התיאום מול ראש הממשלה וצה"ל בנושא איראן הוא מלא • דוחה בנחרצות את השמועות על תכנון תקיפה לפני הבחירות | "התנהלות מבישה וחסרת אחריות" (צבא וביטחון)יוני גבאי