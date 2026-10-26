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דרך המוות

כאן נגמרים החיים: תיעוד נהיגה בכביש 'דרך המוות' המפותל בעולם 

תיעוד מצמרר מהמערב המרוחק של נפאל חושף את תנאי הנסיעה בכביש קרנאלי, המתפתל בין הרים תלולים ותוואי שטח קשוח (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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התיעוד המצמרר שמגיע מנפאל ממחיש את הקושי שבנסיעה באחד מנתיבי התחבורה המסוכנים במדינה. כביש קרנאלי, החוצה את האזור ההררי והמרוחק במערב נפאל, זכה לכינוי הקשה „דרך המוות”, ולא במקרה.

הכביש מתפתל בין מדרונות תלולים, פניות חדות ותוואי שטח המקשה על הנהגים לתמרן. במקטעים מסוימים הדרך צרה כל כך, ששני כלי רכב המגיעים מכיוונים מנוגדים מתקשים לחלוף זה על פני זה. הנהגים נאלצים להתמודד עם תנאי הדרך המורכבים, כאשר טעות בהערכת המרחק או איבוד שליטה עלולים להוביל לתאונה קשה.

אלא שהסכנה אינה מסתכמת בתוואי ההררי. גשמים עזים עלולים לגרום למפולות בוץ וסלעים, לחסום את הכביש ולהפוך מקטעים שלמים לבלתי עבירים. בספטמבר האחרון דווח בנפאל על חסימות בכביש ובנתיבים סמוכים בעקבות מפולות, כאשר בחלק מהמקומות התנועה חודשה באופן מוגבל בלבד.

הנתונים ממחישים את חומרת המצב. לפי דיווח שפרסם העיתון הנפאלי „קטמנדו פוסט” ביולי 2026, מאז שנת הכספים 2014 עד 2015 נהרגו 917 בני אדם בתאונות בכביש קרנאלי. בשלוש השנים האחרונות שנבדקו נהרגו בו 111 בני אדם נוספים, ו־309 נפצעו.

בין הגורמים לתאונות שמנו גורמי המשטרה המקומיים נמצאים מצב הכביש הירוד, רוחבו המצומצם, כלי רכב ישנים, עומס נוסעים ומהירות מופרזת. גם הפניות החדות מקשות על הנהגים לראות כלי רכב המגיעים מהכיוון הנגדי, ובמקומות מסוימים היעדר שילוט מתאים מוסיף לסיכון.

נהגיה בכביש המוות: נהג אוטובוס מקומי שניצל ברגע האחרון (צילום: רשתות חברתיות)

למרות הסכנות, כביש קרנאלי הוא עורק תחבורה חיוני עבור תושבי האזור, המחבר בין יישובים מרוחקים ומאפשר מעבר של נוסעים וסחורות. סלילת הדרך נמשכה שנים, והצבא הנפאלי השלים את פתיחת התוואי בשנת 2007, לאחר עיכובים ממושכים.
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