התיעוד המצמרר שמגיע מנפאל ממחיש את הקושי שבנסיעה באחד מנתיבי התחבורה המסוכנים במדינה. כביש קרנאלי, החוצה את האזור ההררי והמרוחק במערב נפאל, זכה לכינוי הקשה „דרך המוות”, ולא במקרה.

הכביש מתפתל בין מדרונות תלולים, פניות חדות ותוואי שטח המקשה על הנהגים לתמרן. במקטעים מסוימים הדרך צרה כל כך, ששני כלי רכב המגיעים מכיוונים מנוגדים מתקשים לחלוף זה על פני זה. הנהגים נאלצים להתמודד עם תנאי הדרך המורכבים, כאשר טעות בהערכת המרחק או איבוד שליטה עלולים להוביל לתאונה קשה.

אלא שהסכנה אינה מסתכמת בתוואי ההררי. גשמים עזים עלולים לגרום למפולות בוץ וסלעים, לחסום את הכביש ולהפוך מקטעים שלמים לבלתי עבירים. בספטמבר האחרון דווח בנפאל על חסימות בכביש ובנתיבים סמוכים בעקבות מפולות, כאשר בחלק מהמקומות התנועה חודשה באופן מוגבל בלבד.

הנתונים ממחישים את חומרת המצב. לפי דיווח שפרסם העיתון הנפאלי „קטמנדו פוסט” ביולי 2026, מאז שנת הכספים 2014 עד 2015 נהרגו 917 בני אדם בתאונות בכביש קרנאלי. בשלוש השנים האחרונות שנבדקו נהרגו בו 111 בני אדם נוספים, ו־309 נפצעו.