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לעיני המצלמות

רגע של חסד: העובדת תפסה גנב על חם - והגיבה בצורה מפתיעה | צפו

עובדת בבית קפה בארגנטינה הבחינה באדם שגנב את כספי הטיפים, יצאה בעקבותיו ודרשה שישיב את הכסף | לאחר שנענה לבקשתה, הפתיעה אותו במחווה (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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תיעוד ממצלמות אבטחה בבית קפה בבואנוס איירס שבארגנטינה הפך לוויראלי, לאחר שעובדת המקום הפתיעה אדם שגנב כסף מקופת הטיפים במחווה יוצאת דופן.

האירוע התרחש כאשר האיש נכנס לבית הקפה, ניצל את היעדר העובדים מהדלפק, לקח את כספי הטיפים ויצא מהמקום.

העובדת, לוסיאנה אסבדו, הבחינה במתרחש ויצאה בעקבותיו. לאחר שדרשה ממנו להשיב את הכסף, האיש נענה והחזיר אותו.

אלא שבמקום להסתפק בכך, העובדת הציעה לו מאפה. "בוא, אני אתן לך משהו לאכול בכל זאת", אמרה לו. האיש התנצל, קיבל את המאפה והודה לה.

בריאיון לתקשורת המקומית הסבירה העובדת: "רציתי להראות לו שאני יכולה לתת לו משהו, ושלא היה צורך שיעשה את זה". לדבריה, הכסף שגנב היה שייך לה ולעמיתיה, והיא ביקשה להבהיר לו שאפשר לבקש עזרה במקום לגנוב.
טיפיםתיעודסרטון ויראליארגנטינהחסד

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