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מחבל נאצי

תיעוד קשה לצפייה: הרגעים האחרונים של המוסלמי שנרצח בפיגוע

תיעוד קשה לצפייה שפורסם ברשתות החברתיות, מציג את הרגעים האחרונים של אחד הקרבנות בפיגוע שבוצע נגד מוסלמים בעיר ביום שישי האחרון | כך נראו רגעיו האחרונים של הקרבן (חדשות)

כה
כיכר השבת
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(צילום: 27א)

ביום שישי האחרון, גבר בן 39 העונה לשם Kévin T. ירה ביריות אוטומטיות מרכב Renault Clioבמספר מקומות בטראפ ובהמשך בלה-ורייר.

באירוע נהרג אדם אחד, Pengo Boss Wangi, בן 26, לוחם MMA חובב ממוצא אפריקאי, ונפצעו חמישה כולל ילדה בת 12 במצב קשה.

האירוע הוגדר כהתקפה טרוריסטית גזענית (לפי נשיא צרפת מקרון, שר הפנים והתביעה האנטי-טרוריסטית – PNAT), עם חשד למוטיב גזעני/אנטי-מוסלמי.

דירה של החשוד הייתה ממוקשת, נמצאו אצלו Mein Kampf וחומרים ממכרים בדם, והוא הועבר לתצפית פסיכיאטרית כי הוא סכיזופרן ומטופל.

בסרטון נראים רגעיו האחרונים של הקרבן המתחנן על חייו, סוף הסרטון, בו התרחש מעצור בנשק שיכול היה להעניק עוד זמן לקרבן לברוח מהמקום, צונזר מסיבות מובנות.
פיגועצרפתטרור בצרפת
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