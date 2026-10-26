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חוק וסדר

בלי רחמים: מה קורה ביפן לחברות שמעזות למכור אריזות מטעות?

בזמן שבמדינות רבות נמכרים מוצרים באריזות גדולות עם תכולה קטנה, ביפן החוק אוסר על הטעיית צרכנים באמצעות הצגת מוצרים באופן מטעה (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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סרטון העוסק באריזות מוצרי מזון ביפן מציג את ההקפדה על הצגת מוצרים באופן שאינו מטעה את הצרכנים. בתיעוד נראה אדם פותח אריזת חטיף יפני, לצד הכיתוב באנגלית: "אריזות מטעות אינן חוקיות ביפן".

ביפן קיימת חקיקה האוסרת על עסקים להציג מוצרים באופן שעלול להטעות את הציבור באשר לאיכותם, לתכולתם או לתנאי הרכישה. החוק למניעת פרסום מטעה והטבות בלתי הוגנות נועד להבטיח שהצרכנים יוכלו לקבל החלטות קנייה על סמך מידע אמין, ואוסר בין היתר להציג מוצר כאיכותי משמעותית מכפי שהוא בפועל או ליצור רושם שתנאי העסקה טובים יותר מכפי שהם באמת.

בלי רחמים: מה קורה ביפן לחברות שמעזות למכור אריזות מטעות?
בלי רחמים: מה קורה ביפן לחברות שמעזות למכור אריזות מטעות? (צילום: רשתות חברתיות)

הכללים אינם מסתכמים בכיתוב שעל האריזה. גם הרושם הכולל שיוצר המוצר עשוי להיות משמעותי: תמונות, תיאורים והבטחות שיווקיות עלולים להיחשב מטעים אם הם יוצרים אצל הצרכן תפיסה שגויה מהותית לגבי המוצר. כאשר מתעורר חשד להטעיה, רשויות הצרכנות ביפן יכולות לדרוש מהעסק להציג ראיות התומכות בטענותיו, ובמקרים המתאימים להורות על נקיטת צעדים נגדו.

אחת התופעות שממחישות את חשיבות השקיפות היא הקטנת מוצרים תוך שמירה על המחיר, המכונה "שרינקפלציה". יצרניות עשויות להפחית את משקל החטיף, את מספר היחידות באריזה או את נפח המוצר, בעוד האריזה החיצונית נותרת דומה. כך, צרכנים עלולים לגלות רק לאחר הרכישה שהם מקבלים פחות תמורת כספם.

ביפן קיימים גם כללים נפרדים לסימון מזון. הם נועדו להבטיח שהצרכנים יקבלו מידע רלוונטי על המוצרים שהם רוכשים, והפיקוח על סימון המזון כולל גם טיפול בדיווחים על סימונים בלתי תקינים ובדיקות של מוצרים לפי הצורך.

ביפן, חברה שמטעה צרכנים באמצעות הצגת מוצר באופן מטעה עלולה לספוג קנס של 3% מההכנסות ממכירת המוצרים הרלוונטיים בתקופת ההפרה.
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