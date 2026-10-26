טראמפ מימין, מאהר משמאל ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם מתקפה חריפה נגד מגיש החדשות והקומיקאי הפרו ישראלי ביל מאהר, בפוסט באורך של 1,322 מילים ברשת החברתית שלו. לפי אתר פקטבייס, מדובר בפוסט הארוך ביותר שפרסם טראמפ אי פעם.

המתקפה הגיעה לאחר שמאהר טען בתוכניתו כי טראמפ סובל משיעורי תמיכה נמוכים במיוחד, והתבדח על ארוחתם המשותפת בבית הלבן. "בואו נדבר על הלוזר המוחלט הזה, ביל מאהר", כתב טראמפ, וכינה אותו גם "נוכל" ו"אדם לא נחמד". טראמפ התייחס בהרחבה לשתי פגישותיהם בבית הלבן, וטען כי מאהר היה לחוץ במהלך המפגש הראשון. "הוא ביקש משקה, היה חסר ביטחון והיו לו סימני חבלה חמורים סביב העין והאף, כאילו מישהו הרביץ לו – אבל זה לא הייתי אני", כתב.

חלק מהפוסט הארוך ( צילום מסך )

על המפגש האחרון אמר הנשיא: "הוא היה נראה נורא", וטען כי מאהר היה שיכור. לדבריו, בניגוד לטענת המגיש, הארוחה נמשכה כשעתיים בלבד ולא ארבע שעות. "לא למדתי ממנו דבר והרגשתי שזה בזבוז זמן", הוסיף.

טראמפ אף האשים את מאהר בשימוש במכונת צחוק בתוכניתו: "תכבה את מכונת הצחוק שלך. זו בדיחה כשהם צוחקים בלי שליטה גם כשאתה לא אומר שום דבר מצחיק".

לעת עתה מאהר טרם הגיב למתקפה. הפוסט שבר את שיאו הקודם של טראמפ, והיה ארוך בכ-600 מילים מהפוסט השני באורכו שפרסם.