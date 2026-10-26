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עין רואה

הצוות האפקטיבי בעולם: מי האנשים שתופסים כל גנב בארה"ב?

הם יושבים אלפי קילומטרים משם, מזהים כל תנועה חשודה בזמן אמת וקוראים למשטרה בשידור חי| כך הפכו מצלמות התיעוד הפיקטיביות לאימת הגנבים (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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תיעוד של מערך אבטחה בחנויות ב מעורר עניין ברשת, לאחר שהוצג בו מודל שבו עובדים צופים מרחוק במצלמות אבטחה ומנסים לזהות גניבות בזמן אמת. במקום להסתפק בהקלטת האירועים ולבדוק אותם לאחר שהתרחשו, העובדים יכולים לעקוב אחר המתרחש בחנות ולהתריע כשמתעורר חשד.

לצד התיעוד הופיעה ברשת עקיצה על ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית, שלפיה מאחורי מערכות טכנולוגיות מתקדמות מסתתרים לעיתים עובדים הודים המבצעים את העבודה בפועל.

בשנים האחרונות נחשף כי חברת האבטחה האמריקנית לייב איי סרוויילנס הפעילה שירותי מעקב מרחוק באמצעות עובדים בהודו. על פי דיווח של אתר הטכנולוגיה וייס, העובדים צפו בשידורי מצלמות אבטחה בחנויות נוחות ובתחנות דלק, במטרה לזהות התנהגות חשודה ולמנוע גניבות.

הצוות האפקטיבי בעולם: מי האנשים שתופסים כל גנב בארה"ב?
הצוות האפקטיבי בעולם: מי האנשים שתופסים כל גנב בארה"ב? (צילום: רשתות חברתיות)

במסגרת השירות, המעקב לא הסתכם בצפייה פסיבית. למערכת הייתה אפשרות להשמיע הודעות דרך רמקולים שהותקנו בחנויות, וכך לאפשר למפעילים להתערב בזמן אמת. באחד הסרטונים ששימשו להדגמת המערכת, נשמע מפעיל מרוחק פונה לעובד בחנות ושואל אותו אם סרק ושילם על בקבוק משקה שלקח מהמקרר.

בסרטון הדגמה אחר שהחברה הפיצה נראו שודדים נכנסים לחנות, כאשר המערכת משמיעה הודעה שלפיה המשטרה הוזעקה. השודדים נראו נמלטים מהמקום. כך הפך מערך המצלמות מכלי שנועד בעיקר לתעד אירועים לכלי שמאפשר התערבות בזמן אמת.
ארה"בארצות הבריתהודומצלמות אבטחהבינה מלאכותית
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