טראמפ עוקץ את צרפת: "אפילו מסגד אחד לא נפגע, זה בטח נס"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף מחדש ברשת החברתית שלו תיעוד הומוריסטי ועוקצני על גל המהומות בצרפת, עם מסר קצר שמכוון אל אחת הסוגיות הרגישות ביותר באירופה: האלימות ברחובות והמתח סביב ההגירה והקהילות המוסלמיות.

במם שהפיץ טראמפ נכתב: "אפילו מסגד אחד לא נפגע במהומות בצרפת. זה בטח נס". המסר מציג את הטענה בדבר היעדר פגיעה במסגדים באופן אירוני, על רקע התמונות הקשות מההתפרעויות שפקדו את המדינה. המהומות בצרפת פרצו במהלך מחאות המוניות על יוקר המחיה, מצב מערכת החינוך והידרדרות השירותים הציבוריים, אך בחלק מהמוקדים הפכו ההפגנות לאלימות קשה. מתפרעים הציתו כלי רכב ומבני ציבור, בזזו חנויות והתעמתו עם כוחות המשטרה.

מעט מדי ומאחור מדי - משטרת צרפת בפעולה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:35 מעט מדי ומאחור מדי - משטרת צרפת בפעולה ( צילום: רשתות חברתיות )

בעיר לימוז' עלה באש בניין העירייה ההיסטורי, ובמרסיי פרצו מתפרעים למבני ציבור. גם בפריז נרשמו ביזה והרס נרחב, כאשר אלפי בתי עסק נפגעו ברחבי המדינה. במהלך סוף השבוע הראשון של המהומות נעצרו כ־2,400 בני אדם, לפי דיווחים על נתוני הרשויות בצרפת.

הפרסום של טראמפ מצטרף למתקפה הפוליטית והציבורית בארצות הברית סביב המצב בצרפת, כאשר הנשיא האמריקני ואנשי ימין נוספים קושרים בין המהומות לבין סוגיית ההגירה. המסר שהפיץ טראמפ הופך את שאלת הפגיעה במסגדים לעקיצה פוליטית, ומציב אותה במרכז הדיון על זהותם של המתפרעים ועל אופיין של המהומות.