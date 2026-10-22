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טאבלטים, 500 שקל ואלכוהול: הגנב מתל אביב נקלט במצלמות - ונתפס

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב תל אביב שפרץ למסעדה ברחוב הירקון בתל אביב וגנב כסף מזומן, שני טאבלטים ובקבוקי אלכוהול: בתום החקירה הוגשו אתמול נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | המשטרה פרסמה את רגעי הפריצה (משטרה) 

כה
כיכר השבת
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(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו בחקירה בעקבות פריצה למסעדה ברחוב הירקון בתל אביב. במסגרת החקירה, יחד עם שוטרי המז״פ של מרחב ירקון, הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהותו של החשוד, תושב תל אביב בן 32, והוא נעצר והועבר לחקירה.

על פי החקירה וכתב האישום, בתאריך 3.10.26, בשעת לילה, טיפס הנאשם מעל גדר המסעדה אל אזור הישיבה החיצוני, פתח את קופת העסק וגנב ממנה 500 ש״ח וכן מכשיר טאבלט בשווי 2,000 ש״ח.

בהמשך, פתח הנאשם חלון שהיה סגור ונכנס דרכו לחלל המסעדה, שם חיטט בארונות וגנב מכשיר טאבלט נוסף בשווי 2,000 ש״ח ושלושה בקבוקי אלכוהול בשווי כולל של 1,400 ש״ח. לאחר מכן עזב את המקום עם הרכוש הגנוב.

בתום החקירה הגישה אתמול יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום נגד הנאשם בגין פריצה לבניין שאינו דירה וביצוע גניבה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
תל אביבגניבהפריצותמשטרת ישראל

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