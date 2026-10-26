התירוץ המגוחך של החשודה בהתנפלות על בחור ישיבה עם מזרק

החשודה

אנה מוצ'לובה, הצעירה בת ה-32 הנאשמת בביצוע מסע תקיפות נגד חרדים ברחובות מנהטן, הובאה לדיון בהארכת מעצרה בבית המשפט הפלילי במנהטן. במהלך הדיון הציגה התביעה פרטים חדשים וקשים על סדרת פשעי השנאה שביצעה הנאשמת, בעוד שצוות ההגנה שלה ניסה להקטין את החשדות והעלה טענה לפיה המשטרה עצרה את האדם הלא נכון בשל "טעות בזיהוי".

לפי כתב האישום שהוגש על ידי משרד התובע המחוזי במנהטן, האירוע התרחש ביום רביעי שעבר במרכז מנהטן, כאשר מוצ'לובה עקבה אחר חסיד חב"ד צעיר בן 26 ודקרה אותו בגבו באמצעות מזרק באופן פתאומי. דקות ספורות לאחר מכן, במרחק של שני רחובות בלבד משם, היא איתרה יעד נוסף – גבר עוטה כיפה. הנאשמת התנגשה בו מספר פעמים בכוונה תחילה, ואז סיננה לעברו איום מזעזע: "תרוץ מכאן, יש לי אקדח ואני הולכת לירות בך". כך דווח בניו יורק פוסט.

הפרסום של ׳השומרים׳ בחיפושים אחריה

לפי הדיווח, הפרטים שנחשפו בבית המשפט מעצימים עוד יותר את הרקע האנטישמי המובהק של התקיפה. התביעה ציינה כי לאחר שני מקרי התקיפה, פנתה החשודה לאדם שלישי שהיה בזירה והתכוונה להטריד ולתקוף גם אותו, אך ברגע שהוא הבהיר לה כי הוא מוסלמי – היא עזבה אותו לנפשו ונמנעה מלפגוע בו.

עוזרת התובע המחוזי, אמילי הונג, הדגישה במהלך הדיון כי מדובר בהתנהגות מפחידה ומדאיגה מאוד וכי הנאשמת בחרה את קורבנותיה בקפידה אך ורק משום שהאמינה כי הם יהודים, ולפיכך מדובר בסדרת פשעי שנאה חמורים ביותר.

מנגד, עורכת הדין מטעם הסנגוריה הציבורית, לילה קרפנטר, ניסתה לערער על הראיות והטילה ספק בזיהוי של מרשתה על ידי כוחות המשטרה. הסנגורית טענה בפני השופטת כי למרשתה אין עבר פלילי קודם, היא עובדת למחייתה ומשתכרת בכבוד, ולפיכך ייתכן כי מדובר בטעות בזיהוי של התוקפת האמיתית. "הטענות הללו אכן מדאיגות מאוד, אך השאלה האם הן בכלל מיוחסות ללקוחה שלי היא סיפור אחר לגמרי", טענה ההגנה בבית המשפט בניסיונה לשחרר את הנאשמת.

התקיפה המזעזעת - צילום: מצלמות אבטחה 10 10 0:00 / 0:26 התקיפה המזעזעת ( צילום: מצלמות אבטחה )

למרות טענות ההגנה, השופטת לינדה קפיטי לא השתכנעה והחליטה לקבוע לנאשמת ערבות גבוהה על סך 50 אלף דולר. השופטת נימקה את החלטתה בחומרת המעשים המיוחסים לה, וכן בעובדה כי בידי התביעה תיעוד ממצלמות האבטחה של ארגון ה'שומרים' במנהטן, אשר תיעדו את רגעי התקיפה הקשים.

בקהילה היהודית החרדית בניו יורק הביעו סיפוק מהחלטת בית המשפט להשאיר את החשודה בתנאי מעצר וערבות גבוהים. מתנדבי ה'שומרים' ציינו כי שחרורה חזרה לרחובות מהווה סכנה מיידית לציבור וכי היא זקוקה לטיפול והשגחה. הנאשמת צפויה להתייצב שוב בפני שופט בימים הקרובים.

כזכור, החשודה נעצרה במהלך השבת בעקבות פעילות שטח מאומצת ושיתוף פעולה הדוק בין ארגוני השמירה השכונתיים במנהטן, קראון הייטס וקווינס לבין היחידה לחקירת פשעי שנאה של משטרת ניו יורק. האירוע המזעזע התרחש ברחוב 47 מערב ופינת השדרה החמישית במנהטן, כאשר הקורבן, חסיד חב"ד בן 26, צעד במקום ואלמונית התקרבה אליו מאחור ודקרה אותו באמצעות חפץ חד.