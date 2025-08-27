כיכר השבת
שגרת ירי

אזעקות הופעלו באזור ירושלים | הטיל הבליסטי מתימן - יורט בהצלה

אזעקות הופעלו לפנות בוקר בירושלים ויישובי הסביבה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן | לאחר כמה דקות עדכן דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה (חדשות)

יירוט טיל בליסטי (צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90)

אזעקות הופעלו לפנות בוקר (רביעי) בשעה 05:30 בחלק מהאזורים בירושלים ויישובי הסביבה בעקבות שיגור טיל בליסטי מ.

האזעקות הופעלו בין היתר בירושלים, בית שמש, ביתר עילית, מעלה אדומים, מבשרת ציון, קריית ארבע, חברון ובאזור ים המלח והשומרון.

לאחר כמה דקות עדכן דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה. "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן", נמסר מדובר צה"ל שעדכן כי "ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".

בעקבות הירי תנועת המטוסים בנתב"ג הופסקה לזמן קצר וחודשה לאחר שהטיל יירוט. ממד"א ואיחוד הצלה נמסר כי לא דווח על נפגעים.

יצוין כי זו הפעם הראשונה ש יורים טיל לעבר ישראל מאז התקיפה של חיל האוויר ביום ראשון האחרון, אז דווח על תקיפה מספר יעדים בצנעא, בירת תימן, בהם ארמון הנשיאות הנטוש, מחסן דלק ותחנות כוח.

בתקיפה השתתפו מעל עשרה מטוסי קרב, שתדלקו באוויר לצורך המשימה שבחלקה בוצעה במרחק של מעל 2,000 ק"מ שהם כחמש וחצי שעות טיסה, ונעשה שימוש במעל 30 חימושים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר