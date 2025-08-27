אזעקות הופעלו לפנות בוקר (רביעי) בשעה 05:30 בחלק מהאזורים בירושלים ויישובי הסביבה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן.

האזעקות הופעלו בין היתר בירושלים, בית שמש, ביתר עילית, מעלה אדומים, מבשרת ציון, קריית ארבע, חברון ובאזור ים המלח והשומרון.

לאחר כמה דקות עדכן דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה. "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן", נמסר מדובר צה"ל שעדכן כי "ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".

בעקבות הירי תנועת המטוסים בנתב"ג הופסקה לזמן קצר וחודשה לאחר שהטיל יירוט. ממד"א ואיחוד הצלה נמסר כי לא דווח על נפגעים.

יצוין כי זו הפעם הראשונה שהחות'ים יורים טיל לעבר ישראל מאז התקיפה של חיל האוויר ביום ראשון האחרון, אז דווח על תקיפה מספר יעדים בצנעא, בירת תימן, בהם ארמון הנשיאות הנטוש, מחסן דלק ותחנות כוח.

בתקיפה השתתפו מעל עשרה מטוסי קרב, שתדלקו באוויר לצורך המשימה שבחלקה בוצעה במרחק של מעל 2,000 ק"מ שהם כחמש וחצי שעות טיסה, ונעשה שימוש במעל 30 חימושים.