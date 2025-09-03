תואר דוקטור לשם כבוד הוענק לאלוף מיל' אליעזר שקדי

מאז פרישתו מאל על החליט שקדי לעסוק בעולמות החברתיים חינוכים וערכיים בישראל בהתנדבות מלאה. ( דוברות אוניברסיטת אריאל )

בעת כהונתו כמפקד חיל האוויר הוביל ב-2007 את ההתמודדות והשמדת היכולת הגרעינית והכור הגרעיני בסוריה. לצד הפעילות וההובלה המבצעית המקיפה והמשמעותית בחיל האוויר, שקדי הוביל יזם והעמיק את החיבור והמעורבות של חיל האוויר בחברה הישראלית על כל גווניה, בנושאים חברתיים, חינוכיים וערכיים.

שקדי, מפקד חיל האוויר ה15 ומנכ״ל אל על לשעבר, היה שותף והוביל מבצעים רבים מאוד, גלויים וחסויים, בעת שירותו בחיל האוויר ( דוברות אוניברסיטת אריאל )

שקדי יזם והוביל את תוכנית 'שחר כחול' לגיוס חרדים לחיל האוויר.

במסגרת התוכנית התגייסו באותה עת מאות חרדים ולימים אלפי חרדים לחיל האוויר.

בנוסף הוביל את פרויקט 'דרך ארץ ושמים' בו פרסו אלפי אנשי חיל האוויר, חיילים וקצינים, טייסים, צוותי קרקע ותומכי לחימה מחיל האוויר, יחד עם משרתים מכל צה״ל לבתי ספר בכל המדינה. הקצינים שיתפו את התלמידים בערכי הציונות, אהבת המדינה וכבוד האדם.

שקדי יזם והוביל גם את פרוייקט ״פלדה כחולה״ לגיוס למערך הטכנולוגי של חיל האוויר מכל רחבי הארץ.

בעת כהונתו כמנכ"ל אל על הוביל שקדי מהלכים דומים, דוגמת תוכנית 'שגרירים', בה טייסי וצוותי אל על ששהו מחוץ לארץ, עסקו בפעילות הסברה בכל רחבי העולם.

פרוייקט משמעותי נוסף היה כתיבת ״ספר תורה לאחדות ישראל״ שהובילה החברה ונכתב בקהילות היהודיות בארץ ובכל רחבי העולם.

כמנכ״ל אל על הקים שקדי, מכספו הפרטי, קרן למצויינות אנשים ולמען העצמת אנשי אל על.

מאז פרישתו מאל על החליט שקדי לעסוק בעולמות החברתיים חינוכים וערכיים בישראל בהתנדבות מלאה.

שקדי עומד בראשות הרבה מאד אירגונים ועמותות -

ילדים ,נוער ,פצועים ,לוחמים ,תרבות ארגונית, מצויינות חרדים, גזענות ,טכנולוגיה, דוגמת 'מסע ישראלי' ו'לוחמים ללא גבולות', ורואה בכך פעילות בעלת חשיבות עליונה.

שקדי כתב ספר 'למה מי זה מייקל?!', רב מכר, המאגד עשרות סיפורים קצרים שלכל אחד מהם מסר חד למנהיגות, התפתחות אישית והעצמה חברתית.

המסקנה המרכזית מהספר היא שכל אחד יכול לעשות הכל, וזה תלוי בו.

ההכנסות מהרצאותיו של שקדי והתגמולים מספרו, עוברים כתרומה לנושאים חברתיים חינוכים וערכיים בארץ.

על כל אלה אוניברסיטת אריאל הוקירה את שקדי וכיבדה אותו בתואר דוקטור לשם כבוד.