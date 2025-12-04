טבח שמחת תורה: הרמטכ"ל מינה צוות חקירה למחדל "חומת יריחו" 

מי יחוקר את החוקרים? הרמטכ"ל אייל זמיר, הציג הערב (חמישי) לפורום המטה הכללי את סיכומו לדו"ח צוות המומחים לבחינת איכות התחקירים לטבח השבעה באוקטובר - תחקירים שעמדו בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן.

הרמטכ"ל קבע, כי על מנת לסנכרן את כלל התהליכים העתידיים הנובעים מהדו"ח ולבצע בקרה על יישומם, יוקם צוות היגוי לבקרה והטמעה בראשות סגן הרמטכ"ל. הצוות יוודא כי התהליכים מוטמעים בתוכנית העבודה הצה"לית.

בנוסף נקבע כי במהלך השבועות הקרובים יבוצע יום עיון ייעודי לפורום המטה הכללי בו יוצגו התייחסויות האלופים ויפורט תהליך הטמעת הלקחים אשר יהיו תחת אחריות הגופים השונים. הצגה נוספת לפורום הספ"כ של צה"ל תבוצע בסמיכות.

לדברי זמיר ישנם מספר כיווני פעולה עיקריים לשינוי צה"ל בשנים הקרובות ובינהם:

מלחמה בהפתעה כמצפן למוכנות המבצעית של צה"ל.

מיסוד נורמות כשירות וכוננות כחלק מתרבות ארגונית מבצעית.

חיזוק המודיעין "כמקצוע" והסדרת התהליכים המקצועיים באגף המודיעין.

התמרון היבשתי כמרכיב מרכזי ביכולות צה"ל וכבסיס להכרעה.

חיזוק מקצוע הקצונה בדגש על פיתוח ידע, אופן ההסמכה ושמירת הכשירות.

במקביל, הנחה הרמטכ"ל על הקמת צוות תחקור ייעודי לבחינת תוכנית "חומת יריחו" שבראשו יעמוד האלוף (במיל) רוני נומה. הצוות יכלול קצינים בכירים נוספים במילואים ויגבש את מסקנותיו בהקדם.

הרמטכ"ל זמיר אמר בתום הצגת המסקנות: "אנחנו מתקדמים לשלב הבא בנושא התחקירים של השבעה באוקטובר והוא שלב הטמעת הלקחים בתוכנית העבודה של צה"ל ומימושם".

לדבריו: "מחובתנו להישיר מבט לכישלון ולהפיק ממנו כל שניתן על מנת לוודא שהוא לא יחזור, שלמדנו כל מה שניתן ללמוד על מנת לשפר את כושרו של צה"ל."

זמיר סיים: "אני מאמין שתהליך זה ילווה את צה"ל שנים קדימה, ועלינו לוודא כי הוא מוטמע היטב בכל מרכיבי המערכת".