כיכר השבת
בתקיפה אווירית

בשדה התעופה בטהרן: חיל האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני

מטוסי קרב ישראליים השמידו הלילהב שדה התעופה 'מהאראבד' שבטהרן את המטוס של מנהיג משטר הטרור האיראני עלי חמינאי | כל הפרטים (צבא)

גרפיקה בנושא (צילום: דובר צה"ל)

צה״ל השמיד הלילה (בין ראשון לשני) באופן ממוקד את המטוס של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה 'מהאראבד' שבטהרן.

המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא , לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.

במערכת הביטחון הסבירו כי השמדת המטוס פוגעת ביכולת התיאום של הנהגת משטר הטרור האיראני עם מדינות הציר, בבניית כוח צבאי וביכולת השיקום של משטר הטרור. בכך, נגרע נכס אסטרטגי נוסף למשטר האיראני.

מדובר נמסר: "צה״ל ימשיך לפעול לפגיעה בכל אמצעי שמשמש את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן".

