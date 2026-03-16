כיכר השבת
למה נשמעו היום אזעקות ללא התרעה מוקדמת? בצה"ל מסבירים

אחרי שבמספר מקרים היום נשמעו אזעקות באזורים שבהם לא התקבלו התרעות מקדימות, בצה"ל מדגישים כי אין קשר לשינוי של פיקוד העורף בהפצת ההנחיה המקדימה | בצה"ל מסבירים כי עם זיהוי השיגורים זיהו שהם מכוונים למקום מסוים, ואז הופצה התרעה מקדימה, אבל בהמשך ראו שהם עלולים להגיע למקומות נוספים - אז הרחיבו את מעגל האזעקות בלי התרעה מקדימה (צבא)

אזרחים רבים תהו היום (שני) אחר שבאזורים רבים בארץ נשמעה אזעקה - ללא התרעה מקדימה. ב מסבירים את מקרי הפעלת האזעקה ללא התרעה מקדימה, ומדגישים שאין קשר לעדכון מדיניות ההתרעות לאחרונה.

לפי צה"ל, זה קשור בעיקר לזיהוי השיגורים ולכך שהפעלת ההתרעות נקבעת לפי מסלול השיגור בזמן אמת: תחילה נשלחת התרעה לאזור שבו מזוהה האיום הראשוני, ואם בהמשך מתברר שקיים סיכון לפגיעה באזורים נוספים - מופעלת אזעקה גם בהם.

בצה"ל אומרים שזו לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה, ומציינים שההתרעה המקדימה ניתנת על ידי פיקוד העורף ככל שניתן - אך לא תמיד היא מתאפשרת, מאחר שהיא מושפעת מגורמים שונים מרגע זיהוי השיגורים. גם כשניתנת ההתרעה, אין התחייבות לפרק הזמן ממנה ועד האזעקה. כלומר, אותו פרק זמן עשוי להיות מספר דקות, אבל גם ממש בסמיכות לאזעקה.

כזכור, אתמול פיקוד העורף הודיע כי הוחלט לצמצם את אזורי ההתרעה המקדימה לשיגורי טילים מאיראן. במסגרת עדכוני מדרג ההתרעות, בפיקוד העורף אמרו כי "אחרי הליך מקצועי ארוך, ובחינה של ההתאמות הטכנולוגיות, מעתה עושים מאמץ למקד את אזורי ההתרעה - במטרה לצמצם מצבים שבהם מתקבלת התרעה מקדימה ללא אזעקה".

מפיקוד העורף נמסר כי "הטכנולוגיה מבוססת על נתונים וניסיון מבצעי, ותצמצם משמעותית את כמות התרעות השווא. המערכת משקללת את אזורי הפגיעה והנפילה של שברי היירוט, ופעולת להתרעה בהתאם. בכל מקרה שבו יש חשש לתקלה בהתרעות, מומלץ לפנות למוקד 104 ולדווח".

