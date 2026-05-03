לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, ממשיכים בפעילותם המבצעית העצימה להסרת איומי הטרור בגבול הצפון ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.

במהלך היממה האחרונה, רשמו הלוחמים הצלחה מבצעית משמעותית כאשר הצליחו לסכל חוליית מחבלים חמושה של ארגון הטרור חיזבאללה שפעלה בקרבת הכוחות.

בתיעוד שמהשטח, שצולם מהאוויר ומופיע בכתבה זו, ניתן לראות בבירור את רגעי הזיהוי והחיסול של המחבלים. הסרטון חושף שני מחבלים חמושים כשהם נעים בתוך סבך צמחייה צפוף בדרום לבנון, בניסיון להסתוות ולהתקרב לעבר עמדות צה"ל.

לאחר שהכוחות בשטח זיהו את האיום באופן ודאי, בוצעה תקיפה מדויקת לעברם, כפי שנראה בתיעוד, שהובילה לחיסולם המיידי בטרם הצליחו לממש את כוונותיהם ההתקפיות.

מעבר לחיסול המחבלים, הפעילות הקרקעית העמיקה וחשיפה משמעותית של תשתיות לחימה בוצעה ביממה האחרונה. הלוחמים איתרו עשרות אמצעי לחימה מגוונים, המעידים על היערכותו של חיזבאללה למתווי פיגועים נרחבים נגד ישראל.

בין היתר נתפסו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מקלעים, טילי נ"ט, מחסניות רבות וציוד לחימה נלווה. בצה"ל מבהירים כי אמצעי הלחימה הללו נועדו לשמש את מחבלי הארגון "לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".

המתח בגזרה נמשך גם במהלך הלילה האחרון, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה ביצע שיגורים של מספר רקטות לעבר מרחב הפעילות של כוחות צה"ל.

בנוסף לשיגור הרקטות, זוהו במרחב מספר מטרות אוויריות חשודות, מה שהעלה את רמת הכוננות של מערכות ההגנה והכוחות הפועלים בשטח. בחסדי שמיים, בכלל האירועים הללו לא היו נפגעים לכוחותינו, והלוחמים ממשיכים במשימתם להשמדת תשתיות הטרור ולהרחקת האיום מהגבול.