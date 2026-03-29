כיכר השבת
מכה קשה למשטר

"בלי דלק הנעה - הטילים לא הולכים לשום מקום" | כך פגע צה"ל בתוכנית הטילים האיראנית

תחקיר עומק שביצע עיתון ה'וושינגטון פוסט', המבוסס בין היתר על צילומי לוויין מעלה כי נגרם נזק כבד לתוכנית הטילים האיראנית, כולל במפעלי הדלק הנוזלי והמוצק אשר מספקים את ההנעה לטילים הבליסטיים | במצב הנוכחי, איראן אינה יכולה לייצר טילים חדשים (חדשות) 

יכולת הייצור והשיגור של מערך הטילים הבליסטיים של ספגה פגיעה קשה בארבעת השבועות האחרונים, בעקבות סדרת תקיפות של ארצות הברית וישראל, כך לפי דיווח הערב (ראשון) של ה'וושינגטון פוסט'.

ניתוח של צילומי לוויין וחוות דעת של מומחים צבאיים מעלים כי המתקפה הממוקדת פגעה באסטרטגיה הצבאית המרכזית של טהרן, השמידה מתקני שיגור על-קרקעיים וחסמה פתחי מנהרות המובילים למאגרי טילים תת-קרקעיים.

על פי הדיווח ב"וושינגטון פוסט", ארבעה אתרי ייצור חיוניים נפגעו באופן משמעותי, ביניהם מתחם חוג'יר ממזרח לטהרן, שם נהרסו לפחות 88 מבנים המשמשים לייצור דלק טילים מוצק ונוזלי. גם מתחם שאהרוד של משמרות המהפכה ספג נזק כבד עם השמדת 28 מבנים, לצד פגיעות במתחמי פארצ'ין וחכימיה.

ג'ים לאמסון, חוקר בכיר במרכז ג'יימס מרטין למניעת תפוצת נשק גרעיני, הסביר את חשיבות הפגיעה באתרים אלו וציין כי "אם אין לך הנעה, הטילים לא הולכים לשום מקום". להערכת מומחים, הנזק שנגרם עצר את היכולת המיידית של איראן לייצר טילים חדשים לטווח קצר ובינוני.

במקביל לפגיעה בתשתיות הייצור, לפחות 29 בסיסי שיגור טילים הותקפו מהאוויר. צילומי הלוויין מתעדים פגיעות ישירות בפתחי מנהרות בבסיסים אסטרטגיים כמו ח'ורגו והאימאם עלי, צעד שמונע את הוצאת הטילים המאוחסנים בבטן ההר.

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', התייחס להישגי המערכה וציין כי "התקיפות השמידו את המפעלים ואת קווי הייצור המזינים את תוכניות הטילים והכטב"מים שלהם". לפי נתוני הפנטגון, מאז תחילת הלחימה ב-28 בפברואר, נרשמה ירידה של 90% בשיגורי טילים איראניים לעבר מדינות האזור.

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, התייחס אף הוא למצב המערך האיראני ומסר כי "ארסנל הטילים והכטב"מים של איראן נשחק באופן מסיבי". לדבריו, התקיפות הנוכחיות מתמקדות בהשמדת המפעלים המייצרים את הרכיבים הנדרשים לבניית הטילים.

למרות היקף ההרס, גורמי מקצוע מדגישים כי התוכנית האיראנית לא הוכרעה באופן סופי. טום קראקו, מנהל פרויקט ההגנה מפני טילים במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון, הבהיר כי "הם עדיין יורים. זהו מדד מרכזי" ליכולת שעוד נותרה בידיהם.

מומחים מעריכים כי איראן תנסה לשקם את יכולותיה באמצעות רשתות אספקה זרות ושימוש במשגרים ניידים שמיקומם אינו ידוע. ניקול גרייבסקי, חוקרת מקרן קרנגי, הוסיפה כי "אני לא רואה את איראן מבצעת שינוי יסודי באסטרטגיית הטילים שלה אם המשטר ישרוד. הטילים ימשיכו להוות את ההרתעה האולטימטיבית נגד תוקפים ואת האסטרטגיה הצבאית הבסיסית".

4
חסדי ה' כי לא תמנו אשרינו שזכינו לראות ניסים גלויים בדורנו. בנפול אויבך אל תשמח אבל על מפלת הרשעים שרוצים להשמידנו נאמר באבוד רשעים רינה. תודה לבורא עולם על הניסים דרך כוחות הביטחון
שמואל
3
יישר כוח גדול השם ישמור אתכם מכל משמר שמחה גדולה לשמוע שהם נתקעו בלי דלק שיאכלו את הלב שלהם עם ישראל חי וקיים לעד
חדיד
2
הודו לה' כי טוב תודה לבורא עולם על הניסים הגלויים ויישר כוח עצום לרה"מ נתניהו לשר הביטחון ולחיילי צה"ל הגיבורים על הביצוע המושלם כי ה' אלוקיכם הוא הלוחם לכם
יהודה
1
עבודה יפה מאוד ככה צריך לטפל בהם בשקט ובמכות כואבות
אליהו

