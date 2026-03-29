תיעוד מפחיד: גודלו המפלצתי של כטב"ם תקיפה איראני נחשף

תיעוד ויראלי ברשתות החברתיות מציג את גודלו של כטב"ם איראני מסוג שאהד 136 ששוגר על ידי רוסיה לאוקראינה, בהשוואה למכוניות ברחוב.

על פי הדיווחים, רק השבוע, רוסיה שיגרה מעל 3,000 כלי טיס בלתי מאוישים המיועדים למטרות תקיפה לעבר אוקראינה.

שאהד 136 הוא כטב"ם איראני מתאבד שפותח על ידי החברה התעשייתית האיראנית לייצור מטוסים (HESA) כחלק של סדרת "שאהד".

הכטב"ם משוגר ממתקן המאפשר שיגור של מספר כלים במקביל ונועד לפגוע במטרות קרקעיות. ההערכות הן כי המערכת נפרסה לראשונה באופן פעיל באזורים שבשליטת החות'ים בתימן.

בספטמבר 2019 השתתפו בעיקר כטב"מי שאהד 136 עם כטב"מים נוספים וטילי שיוט בתקיפת מתקני הנפט בערב הסעודית. הכטב"מים לא התגלו במהלך מעופם על ידי מערכות ההגנה האוויריות הסעודיות ולא בוצעו ניסיונות ליירט אותם. הם הצליחו לפגוע במתקנים מסוימים בשדות הנפט בדיוק רב, וגרמו לסעודים לירידה של 50% בהפקת הנפט שלהם

במסגרת התגובה האיראנית למבצע עם כלביא, שיגרה איראן כמה מאות כטב"מי שאהד לכיוון ישראל, רובם יורטו בהצלחה.