חיסול אחד המחבלים שהיווה איום על כוחותינו בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
כוחות אוגדה 98 זיהו אתמול (ראשון) שלושה מחבלים סמוך לקו ההגנה הקדמי במרחב בו פועלים כוחות צה"ל, באופן שהיווה איום ממשי.
מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום.
בנוסף, הכוחות תקפו מספר מבנים צבאיים בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה שהיוו איום על כוחותינו, ובהם מבנה ששימש כמטה של הארגון בגזרת בינת ג'בייל ומבנים צבאיים נוספים.
תקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה ופיצוצי המשנה (צילום: דובר צה"ל)
לאחר התקיפות, זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה במבנים.
דובר צה"ל מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני.
