כיכר השבת
החזית הצפונית בוערת

תיעוד דרמטי וצבעוני מחיסול מחבלי חיזבאללה | שיגוריםן מלבנון לצפון

כוחות חטיבת הצנחנים חיסלו שישה מחבלים חמושים במבנה צבאי במרחב בינת ג'בייל | במהלך השבת נשמעו אזעקות במנרה, במרגליות ובמשגב עם | הפעילות המבצעית נמשכת (צבא וביטחון)

המחבלים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

דובר מפרסם תיעוד דרמטי של כוחות חטיבת הצנחנים בפיקוד אוגדה 98 מחסלים בחילופי אש שישה מחבלים חמושים של ארגון הטרור חיזבאללה שפעלו במבנה צבאי במרחב בינת ג'בייל שבדרום .

הפעילות המבצעית בוצעה במסגרת המאמצים המתמשכים של צה"ל להסרת איומים על כוחותינו ועל אזרחי מדינת ישראל, זאת בעקבות השימוש החוזר של ארגון הטרור במבנים אלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

חיסול המחבלים מעין מצלמת הטיל
אזעקות בצפון במהלך השבת

במהלך השבת נשמעו אזעקות בצפון הארץ בשל שיגורי רקטות וכטב"מים מלבנון לעבר שטח מדינת ישראל. אזעקות נשמעו אחר הצהריים במנרה, במרגליות ובמשגב עם שבאצבע הגליל, בעקבות שיגור שתי רקטות מלבנון. אחת מהן התפוצצה בשטח פתוח, השנייה יורטה על ידי מערכות ההגנה האווירית.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, במהלך השבת תקפו כוחות הצבא מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ובהם את יחידת 'כוח רדואן' לצרכים צבאיים ומחסן ששימש לאחסון אמצעי לחימה, דרומית לקו ההגנה הקדמי. המבנים הותקפו להסרת איום על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

חיסול מחבלים נוספים בשבת

מוקדם יותר ביום השבת, כוחות אוגדה 36 תקפו וחיסלו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שנסעו על טנדר חמוש באמצעי לחימה. בנוסף, חוסל מחבל שנסע על אופנוע בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי.

כמו כן, כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני והיחידה הרב מימדית זיהו שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב הליטאני, דרומית לקו ההגנה הקדמי. המחבלים חוסלו בסגירת מעגל של חיל האוויר בהכוונת הכוחות.

ראש הממשלההפסקת אשצה"למשטרהלבנוןחיזבאללה

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר