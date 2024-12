יו מארק ג'ין, גר צדק מהאיטי, בסינגל חדש שכתב והלחין לחנוכה - "The Torah Not For Sale".

ג'ין שהפך לחב"דניק, פותח את השיר בהקלטה מקולו של הרבי בשיחה על חנוכה. ההפקה המוזיקלית של אבי ניסל.