שיתוף פעולה מוזיקלי מעורר השראה, הזמרים והיוצרים גבריאל רייכמן ואלי שוובל חברו יחד ליצירת שיר מיוחד בשם "AAVV", שיוצא במהלך תשעת הימים. שני האמנים, הכירו האחד את השני באמצעות הזמר יואי מייס, והם מיד מצאו מכנה משותף דרך שיתופי הפעולה הנפרדים שלהם עם הזמר והיוצר המוכשר והאהוב מרדכי שפירא.

בימים אלו, שפירא עובד עם גבריאל רייכמן על השיר "אלול", החלק הבא מפרויקט "עקב" של רייכמן במסגרתו הוא משחרר שיר חדש מידי ראש חודש. במקביל, אלי מפיק שיתוף פעולה בשם "גאולה" עם מרדכי וחבריו ללהקת "לב טהור", גדי פוקס וארי צוקר.

הקשר בין השניים הוביל באופן טבעי לשיחות על מוזיקה וחילופי רעיונות פוריים שהובילו ליצירת הפרויקט החדש. רייכמן, פנה לשוובל, המתגורר בברוקלין, כדי ליצור משהו ייחודי לתשעת הימים. לרייכמן יש הערכה העמוקה לעיבודי האקאפלה של שוובל עם להקת "לב טהור" והוא ביקש ליצור מוזיקה שמגשרת בין חווית חורבן בית שני לבין המאבקים העכשוויים של כלל ישראל.

שוובל הביע את התלהבותו מהפרויקט: "רצינו 'על אלה' אישי. יש כל כך הרבה אנשים שעוברים את זה לבד, וחשוב לתת לזה מקום. למרות שזה שיר אישי, תראו שמסע השיר מביא אותנו יחד".

בנוסף לגרסת האקפלה, תהיה גם גרסה מוזיקלית מלאה של "AAVV", המוסיפה רובד נוסף של עומק לשיר. שתי הגרסאות מכוונות להיות יצירות אישיות ומעוררות רגש המחברות בין חווית האובדן למאבק. השירים נותנים מקום לכאב על האירועים ההיסטוריים תוך יצירת חיבור גם לאתגרים העכשוויים והצורך בחיבור ואחדות כדי לרפאות אותם.

זהו שיתוף פעולה ייחודי שמוסיף גוון נוסף לנוף המוזיקה היהודית. היוצרים מצפים שהשיר יספק הן נחמה והן תחושה של חוסן קולקטיבי במהלך תקופות מאתגרות אלה.

קרדיטים:

מילים, לחן, הפקה וביצוע: אלי שוובל וגבריאל רייכמן

מילים:

In the ashes I’m laying down

Through the wreckage I see our house

My heart is bleeding through

I can’t deny the truth

I’m losing faith in you

It’s not a story that I made up

Or a nightmare where I’ll wake up

I’ve seen with my own eyes

I’ve heard the mothers cries

I can’t deny the truth

I’m losing faith in you

עַל אֵלֶּה

עַל זֶה

אֲנִי בוֹכֶה

עַל אֵלֶּה

עַל זֶה

דוה לִבִּי

עַל אֵלֶּה

Together we build our house

Together we stand our ground

We’ve got each other now

We can’t be taken down

We’re holding on to you

הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

עַל אֵלֶּה

עַל זֶה

אֲנִי בוֹכֶה

עַל אֵלֶּה

עַל זֶה

דוה לִבִּי