שלמה חיים שאער, יהודי חסידי לוחם במילואים, כתב שיר במהלך הלחימה ברצועה, ומשתף אתכם באחוות אחים והאחדות שקיימת בעם ישראל, מכל הצדדים והסוגים.

כשהמטרות ברורות מול העיניים: ניצחון! החזרת החטופים לביתם בשלום!

קרדיטים:

מילים: שלמה חיים שאער, נתנאל עמור

לחן: שלמה חיים שאער, נתנאל עמור

עיבוד והפקה מוזיקלית: גיא שלמאי (גאוצ'ו)

מילים:

בין הבניינים ההרוסים, בין חתולים לא מנומסים

אנחנו נכנסים

בין ארגזי החול לבין צמח החרול

אנחנו מנסים

להישאר שפויים להישאר דרוכים

עם הכדור בקנה אין מקום לפרחים.

אז תרימו פה לחיים כי כולנו פה אחים

נלחמים לא מוותרים לא מרימים ידיים

שמים ת׳מחלוקות בצד לא נחים עדיין

כולם בשביל אחד

ומחזירים אותם לבית!

בין הדי הפיצוצים לבין ירי מכוחות שכנים

קורים ניסים

בין טיהור שטח לבין סריקת מטע

אנחנו מנצחים

את האויב שבחוץ את האויב שבפנים

בעוצמה של אחדות

את עזה מאירים

אז תרימו פה לחיים כי כולנו פה אחים

נלחמים לא מוותרים לא מרימים ידיים

שמים את המחלוקות בצד לא נחים עדיין

כולם בשביל אחד

ומחזירים אותם לבית

Between the waves of the ocean

To fence of the border

We face trails

We emerge victorious

The enemy outside

The fire is within

With the power of light

Lets do it

No more fear

אז תרימו פה לחיים כי כולנו פה אחים

נלחמים לא מוותרים לא מרימים ידיים

שמים את המחלוקות בצד לא נחים עדיין

כולם בשביל אחד

ומחזירים אותם לבית ×2

אז תרימו פה לחיים כי כולנו פה אחים נלחמים לא מוותרים לא מרימים ידיים שמים ת'מחלוקות בצד לא נחים עדיין

בואו נתאחד כולם זה יחזיר אותם לבית!