הזמר והיוצר אלי שוובל, סולן להקת 'לב טהור' בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין - "SELF CONTROL".

בסינגל המקורי הראשון שלו מזה 4 שנים מתוך האלבום הקרב ובא, אלי שוובל לוקח אותנו למסע סוריאליסטי וסוחף אל תוך הפיצול העצמי. בזירת איגרוף שהפכה לשדה קרב, ארבע דמויות (ארבעה בנים) - נרקסיסט, רמאי, פרוע, ושתקן - מתעמתים זה עם זה, כשכל אחד מייצג חלק מהמאבק הפנימי של שוובל.

בעיצומו של הכאוס, אלי השופט נכנס לזירה - לא כדי להילחם, אלא כדי להשכין שלום. מה שמתחיל כמלחמה הופך להתבוננות פנימית, ולבסוף לגאולה. חבישת הידיים לקראת לבישת כפפות האגרוף הופכת להנחת תפילין. והמכה המכרעת? רגע של השלמה והכנעה לריבונו של עולם.

פסח השנה הוא הזדמנות מושלמת לחוות את "שליטה עצמית" של אלי שוובל. המאבק על הנשמה.

קרדיטים:

כתיבה: אלי שוובל

הפקה: אלי שוובל וקייל הוקינס

מילים:

Verse

It’s a picture-perfect moment

Opening before my eyes

Everything I ever wanted

Hiding in a new disguise

Here comes déjà vu

I can’t remember—

That I would believe my lies

Now everybody knows…

Pre-Chorus

I suffer from a lack of self-control

I come alive when I let go

There’s a voice inside of me

Holy, wild, and free

When my body knows

I'm dancing with a lack of self-control

Chorus

Ooh ooh

Oay ooh

Verse

Just a little conversation

Happening behind my eyes

(Eli Schwebel)

A familiar premonition

Calling me to cross the line

(Elyakim Yoel)

Here comes déjà vu

I can remember—

But I wanna live my life

Even though I know…

Pre-Chrous

I suffer from a lack of self-control

I come alive when I let go

There’s a voice inside of me

Holy, wild, and free

When my body knows

I'm dancing with a lack of self-control

Bridge

There’s a voice inside of me

Holy, wild, and free

When my body knows

I'm dancing with a lack of self-control

Chorus

Ooh ooh

Oay ooh

Ooh ooh

Oay ooh

תרגום:

בית ראשון:

זהו רגע מושלם לתמונה

נפתח לנגד עיניי

כל מה שאי פעם רציתי

מסתתר בתחפושת חדשה

הנה מגיע דז'ה וו

אני לא יכול לזכור—

שאאמין לשקרים שלי

עכשיו כולם יודעים...

טרום-פזמון:

אני סובל מחוסר שליטה עצמית

אני מתעורר לחיים כשאני משתחרר

יש קול בתוכי

קדוש, פראי, וחופשי

כשהגוף שלי יודע

אני רוקד עם חוסר שליטה עצמית

פזמון:

אוה אוה

אואיי אוה

בית שני:

רק שיחה קטנה

מתרחשת מאחורי עיניי

(אלי שוובל)

תחושה מוקדמת מוכרת

קוראת לי לחצות את הקו

(אליקים יואל)

הנה מגיע דז'ה וו

אני יכול לזכור—

אבל אני רוצה לחיות את חיי

למרות שאני יודע...

טרום-פזמון:

אני סובל מחוסר שליטה עצמית

אני מתעורר לחיים כשאני משתחרר

יש קול בתוכי

קדוש, פראי, וחופשי

כשהגוף שלי יודע

אני רוקד עם חוסר שליטה עצמית

גשר:

יש קול בתוכי

קדוש, פראי, וחופשי

כשהגוף שלי יודע

אני רוקד עם חוסר שליטה עצמית

פזמון:

אוה אוה

אואיי אוה

אוה אוה

אואיי אוה