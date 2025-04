הזמר והיוצר ארי גולדוואג באלבום אקאפלה החדש ה-12 במספר בסדרת אלבומי הווקאל שלו לימי ספירת העומר.

באלבום עם 11 רצועות, מארח גולדוואג שבעה זמרים אורחים, חלקם מוכרים יותר כדני פלגון ושמולי שניידר, וחלקם עם זמרים צעירים ולא מוכרים.

השירים נעים בין קלאסיקות ישנות לבין להיטים מהשנה האחרונה כ"תמיד אוהב אותי" ולהיט הענק של להקת זושא "Don't Leave Me On My Own".

האזינו ללהיט של עקיבא "לומד לעוף", בביצוע ווקאלי עם ילד הפלא רפאל קליין.