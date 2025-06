'זנריישיונז' בסינגל חדש: "כשתהיה בשמחה"

קרדיטים:

לחן, הפקה מוזיקלית: זושא ליעבער

מילים: סיפורי מעשיות, ספר המידות וזושא ליעבער

מילים:

כשתהיה בשמחה אזי אהיה בשמחה יתרה מאד

יתרה מאד

כשתהיה בשמחה אזי אהיה בשמחה יתרה מאד

יתרה מאד

מען קען אלעס פוילן ווען מען האט שמחה

מצווה גדולה להיות בשמחה

קול חתן וקול כלה וקול וקול שמחה

מען קען נאר דינען די באשעפער ווען מהאט שמחה

קום מיין ברידער זיי מיט מיר בשמחה

ווייל מצווה גדולה להיות בשמחה

קול חתן וקול כלה וקול וקול שמחה

די לעבן אוז סאך בעסער ווען מע איז בשמחה

לושמיר אז די וועסט פריילעך זיין וועל איך משנה פרייליך זיין

לושמיר אז די וועסט פריילעך זיין וועל איך משנה פרייליך זיין

משנה פרייליך זיין

מען קען אלעס פוילן ווען מען האט שמחה

מצווה גדולה להיות בשמחה

קול חתן וקול כלה וקול וקול שמחה

מען קען נאר דינען די באשעפער ווען מהאט שמחה

קום מיין ברידער זיי מיט מיר בשמחה

ווייל מצווה גדולה להיות בשמחה

קול חתן וקול כלה וקול וקול שמחה

די לעבן אוז סאך בעסער ווען מע איז בשמחה

מִי שֶׁמְּפַרְסֵם אֶת הַצַּדִּיק, זוֹכֶה לְשִׂמְחָה

עַל יְדֵי בִּטָּחוֹן בָּא שִׂמְחָה

‎עַל יְדֵי כַּוָּנוֹת הַלֵּב בָּא שִׂמְחָה

כְּשֶׁתְּשַׂמַּח אֶת הַצַּדִּיק, תּוּכַל לַעֲבד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּשִׂמְחָה.

כְּשֶׁאָדָם עוֹשֶׂה מִצְוָה בְּשִׂמְחָה, זֶה סִימָן שֶׁלִּבּוֹ שָׁלֵם לֵאלקָיו

עַל יְדֵי שִׂמְחָה שֶׁל מִצְוָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְסוֹכֵךְ עָלָיו

עַל יְדֵי תְּנוּעוֹת הַגּוּף בָּא הִתְלַהֲבוּת הַלֵּב

מֵחֲמַת שִׂמְחָה נִפְתָּח הַלֵּב

עַל־יְדֵי רִקּוּדִין וְהַמְחָאַת כַּף נַעֲשֶׂה הַמְתָּקַת הַדִּינִים

אוז קום מיין ברידער לאמיר זיין בשמחה

לאמיר קלאטשען אונזער הענט

טאנצן און אייביג זיין ציפרידען

טייערע ברידער די עצבות לאז אפ

כאפ א טענצעל

טאנץ און שאקל עלעס אפ

אלע צרות ווארף ארויס פון דיין רענצל

Your order of pain it’s time to cancel

You’ve gotta be happy

it’s essential

Jump up and down

do whatever just don’t stand still

No matter how you are doing with your financials

You still gotta live it up and that’s factual

Groove to the beat move how you feel natural

You’ve got superb moves no one can match you’ve got supernatural powers everyone wants to attach to

