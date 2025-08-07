כיכר השבת

היוצר הצעיר בסינגל חתונות חדש: "עוד ישמע"

הזמר והיוצר אלחנן שאו בסינגל חתונות חדש וייחודי שהלחין וגם הפיק מוזיקלית בעצמו מתוך פרויקט חדש שבדרך (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר הצעיר אלחנן שאו, פותח את עונת החתונות עם שיר מקפיץ ומיוחד, המשלב שירה עם עיבוד מוזיקלי חדשני. שיר אותו שר עיבד והפיק, ואף הלחין אלחנן שאו בעצמו.

זהו שיר שפותח פרויקט חדש של אלחנן שאו בשם "Upsidown", הכולל אלבום חדש שיצא בקרוב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר