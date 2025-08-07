היוצר הצעיר בסינגל חתונות חדש: "עוד ישמע"

הזמר והיוצר הצעיר אלחנן שאו, פותח את עונת החתונות עם שיר מקפיץ ומיוחד, המשלב שירה עם עיבוד מוזיקלי חדשני. שיר אותו שר עיבד והפיק, ואף הלחין אלחנן שאו בעצמו.

זהו שיר שפותח פרויקט חדש של אלחנן שאו בשם "Upsidown", הכולל אלבום חדש שיצא בקרוב.