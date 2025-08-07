קופץ עם רחפן: אבי קראוס בסינגל קליפ מקפיץ

קרדיטים:

מילים ולחן: אבי קראוס ואפי סמט

עיבוד והפקה מוזיקלית: משה קליין

מילים:

בית:

Every day I wake up in time and think of things I’ll do,

כל יום אני מתעורר בזמן וחושב על מה שאעשה

Every day I'll wake up in style and make me feel brand-new

כל יום אני קם בסטייל ומרגיש חדש לגמרי

No matter what I’ll show you the way people around me too,

לא משנה מה, אראה לך את הדרך – וגם לאנשים סביבי

The one above has given a gift another happy tune

מי שמעל נתן לי מתנה – מנגינה שמחה נוספת

A good word will go a long way hoping to make someone’s day

מילה טובה יכולה להגיע רחוק – בתקווה לשמח מישהו

פזמון:

זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה בו

Yeah, It’s a good day

כן, זה יום טוב

בית:

Every day I grow inside learning something new,

כל יום אני צומח מבפנים ולומד משהו חדש

Every day I choose to ride side-by-side with you

כל יום אני בוחר ללכת לצידך

Yea

כן

I’ve learnt to hold you close to my heart I’ll never let you go,

למדתי להחזיק אותך קרוב ללב – ולעולם לא לשחרר

Every moment you’ll fill it with love and through my highs & lows

בכל רגע אתה תמלא באהבה – גם ברגעים הגבוהים וגם בנמוכים

A good word will go a long way hoping to make someone’s day

מילה טובה יכולה להגיע רחוק – בתקווה לשמח מישהו

Yeah

כן

פזמון:

זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה בו

Yeah, It’s a good day

כן, זה יום טוב

Let’s go,

יאללה

So what’s it gonna take?

אז מה יידרש?

To put the smile on my face?

כדי לשים חיוך על הפנים שלי?

No clouds today, it’s a brand-new day!

אין עננים היום – זה יום חדש!

זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה בו